Ein neues MMO ist da und es kommt richtig gut an

In der Woche vom 19. bis 25. Juli dominierte vor allem ein Thema hier auf MeinMMO: New World. Das MMO kommt bereits in der Beta gut an. Außerdem fassen wir wieder die wichtigsten News der Woche zusammen.

Was Highlight der Woche: Am 20. Juli startete New World in die Closed Beta. Obwohl es immer wieder zu Server-Problemen und langen Warteschlangen kam, stieg es mit bis zu 190.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam richtig gut ein. Die wichtigsten News und Guides rund um New World:

Der Aufreger der Woche: Blizzard wird von einer staatlichen Behörde verklagt und dabei gibt es viele üble Vorwürfe vor allem gegen WoW-Entwickler. Einige Spieler protestieren deshalb Ingame und töten NPCs, die mit den Entwicklern in Verbindung stehen.

Die Diskussion der Woche:

Ende der World Firsts in WoW und erster Raid in SOLO

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

Diese 4 neuen MMORPGs sind 2021 bereits erschienen

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.