Swords of Legends Online bekommt nächste Woche den 1. Raid – Das erwartet euch

Das neue MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) hatte einen erfolgreichen Start, doch nun gilt es, die Spielerzahlen halten zu können. Gameforge scheint das bewusst zu sein und so kommt der erste Raid für das Spiel bereits nächste Woche. Was steckt da drin?

Worum geht es? Das neue MMORPG SOLO hat seinen ersten Raid für den 29. Juli 2021 angekündigt. Bereits in der Roadmap für dieses Jahr hatte man den ersten Raid “Xuanjiu Jade Palace” für Juli angekündigt, doch nun gibt es ein konkretes Datum.

Den Raid wird man mit 10-20 Spielern bewältigen können und er wird euch erlauben, eure Ausrüstung weiter verstärken zu können. Er richtet sich an Endgame-Spieler, denen die bisherigen Dungeons im Spiel zu einfach waren, oder an die von euch, die eine wirkliche Herausforderung suchen.

Alles, was wir zum 1. Raid, dem Battle-Pass und dem Sommer-Event wissen

Wie funktioniert der Raid? Im Entwicklerlivestream konnten wir den Raid bereits sehen. Ihr müsst euch dort sechs verschiedenen Boss gegenüber stellen, die alle andere Mechaniken zu bieten haben. Den Eingang zum Raid werdet ihr unterhalb von Meixin Island finden können.

Die Kämpfe sehen dabei anspruchsvoll und optisch ansprechend aus. Der Jade Palast nimmt euch mit durch sehr abwechslungsreiches Terrain. So sieht der Anfang noch genau so aus, wie man sich einen Jade Palast vorstellt – doch schon bald geht es durch festes Eis und tiefe Höhlen zu den nächsten Bossen.

Wenn alles glattläuft, wird eure Gruppe wohl zwischen 30 und 45 Minuten mit dem Raid beschäftigt sein. Im nächsten Video findet ihr einen gesamten Durchgang durch den Jade Palast, also Achtung – Spoileralarm!

Was ist sonst noch passiert? Die Entwickler sprechen im Video außerdem über das anstehende Sommer-Event. Auch dieses wurde bereits in der Roadmap angekündigt. Hier gibt es jedoch keine großen Überraschungen und man sieht nur Gameplay vom Strand. Wo sollte man seinen Sommer auch sonst genießen?

Im Fokus von Community-Kommentaren steht allerdings nicht der Raid, sondern der ebenfalls angekündigte Battle-Pass. Dieser kommt in zwei Versionen daher, einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen. Er enthält ausschließlich kosmetische Inhalte. Dennoch beschweren sich einige Spieler über einen bezahlten Battle-Pass in einem Buy2Play Titel

Was haltet ihr davon? Spielt ihr noch Swords of Legends Online? Habt ihr Lust auf den Raid? Oder seid ihr mittlerweile in der New World Beta verschwunden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Unterdessen jubelt der Publisher Gameforge über die Verkaufszahlen von SOLO.