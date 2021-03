Neuer Hero-Shooter auf Steam lässt euch riesige Mechs wie in Titanfall spielen

Falls ihr wissen wollt, was sonst noch dieses Jahr erscheint, schaut doch in diese Liste – Neue Spiele 2021: Releases von MMOs und Multiplayer-Games – Stand 17. März 2021 .

Das wissen wir über die Mechs: Alle von ihnen haben dieselbe Auswahl an Waffen. Die Unterschiede liegen in Geschwindigkeit, Rüstung und den zusätzlich verfügbaren Gadgets. Mechs sind in vier Klassen verfügbar:

Was ist das für ein Spiel? Galahad 3093 sieht auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Titanfall und dem Mech-Shooter Hawken aus. Gekämpft wird mit riesigen Mechs, die verschiedene Rollen haben wie in einem klassische Hero-Shooter.

