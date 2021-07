Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Der Aufreger der Woche: In WoW wurde das neue Cinematic zu Sylvanas gezeigt. Doch das kommt nicht gut an. Rund 70 % halten es für richtig blöd .

In der Woche vom 5. bis 11. Juli wurden gleich zwei neue MMORPGs veröffentlicht. Außerdem gab es neue Infos zu vielen Indie-MMORPGs, die sich in der Entwicklung befinden. Wir von MeinMMO haben alle News zusammengefasst.

Insert

You are going to send email to