Was haltet ihr von der gesamten Situation? Versteht ihr den Frust der ehemaligen Mitarbeiterin? Oder findet ihr es einfach nur komisch, dass ein milliardenschweres Unternehmen sich weigert, 400 $ auszuzahlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Ich werde meine Kollegen bei ArenaNet immer lieben, aber ich werde nie vergessen, dass ich höflich und kooperativ sein wollte, bis zum 27. Mai in der Firma blieb, nur um unnötig ein Messer in den Rücken zu bekommen. […] 4 Jahre an Erinnerungen, komplett ruiniert. Und wofür?

Warum die Beschwerden auf Twitter? Laut Im hat der Arbeitgeber mit ihr nicht kommuniziert, dass es eine solche Regelung überhaupt gebe. Es stünde ebenfalls nicht in einem der Handbücher für Angestellte. „So wie ich das sehe, war diese Regelung nur mit einem einzigen Punkt in einer einzigen Folie einer Präsentation angegeben, und die war nur für Manager“, schreibt Im auf Twitter.

In den USA, wo ArenaNet angesiedelt ist, gibt es, anders als in Deutschland, keine gesetzliche Kündigungsfrist. Sofern nicht mit dem Arbeitgeber vertraglich anders geregelt, können Arbeitnehmer hier von einem auf den anderen Tag verschwinden, was für das Unternehmen zu organisatorischen Schwierigkeiten führen kann.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Was ist die Situation? Das Studio hinter Guild Wars 2, ArenaNet, gehört dem Milliarden-Konzern NCSoft, der vor allem mit Mobile-Games hohe Gewinne erzielen kann . Bei ArenaNet arbeitete bis vor Kurzem auch die Mitarbeiterin Da-Hee Im, sie war unter anderem an den Cutscenes des bekannten MMORPGs Guild Wars 2 beteiligt.

