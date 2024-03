Ein neuer Anime stammt aus 2021, gilt nach nur 2 Staffeln als der beste Isekai aller Zeiten

Eines der vielen Genres der Anime-Welt ist das Isekai-Genre. Dabei werden Charaktere aus der realen Welt in ein Paralleluniversum teleportiert oder wiedergeboren. Meistens verschlägt es sie in eine Fantasywelt. In diesem Genre gibt es einen Anime, der ganz besonders hervorsticht – und er besitzt gerade einmal 2 Staffeln.

Um welchen Anime geht es? Die Rede ist von Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Die 1. Staffel des Animes erschien im Jahr 2021, die 2. Staffel wurde erst im letzten Jahr veröffentlicht. Die Serie landet auf MyAnimeList auf dem 1. Platz der Isekai-Animes, genauer gesagt der 2. Teil der 1. Staffel. Sie erreicht eine Bewertung von 8,67.

Damit lässt der Isekai-Anime folgende Serien und Filme hinter sich:

Platz 2: Konosuba (Film aus 2019): 8,43

Platz 3: Re:Zero (Staffel 2 Part 2): 8,43

Platz 4: The Eminence in Shadow (Staffel 2): 8,39

Platz 5: That Time I got Reincarnated as a Slime (Staffel 2): 8,38

Werden alle Genres mit hinzugezählt, landet der Anime auf Platz 63. Er kommt somit beispielsweise nicht an Frieren heran, der aktuell eisern den 1. Platz der besten Animes aller Zeiten verteidigt.

Für Mushoku Tensei wurden in etwa gleich viele Stimmen abgegeben wie für die anderen Animes auf den ersten Plätzen. Nur The Eminence in Shadow kommt auf nur 334.000 Bewertungen. Doch das liegt daran, dass die 2. Staffel erst im letzten Jahr erschienen ist. Alle anderen Animes, die im Ranking zu finden sind, erschienen von 2019 bis 2021.

Im folgenden Trailer könnt ihr sehen, wie es der Protagonist in die Fantasywelt von Mushoku Tensei geschafft hat:

Das macht Mushoku Tensei so besonders

Wieso ist Mushoku Tensei so beliebt? In den letzten Jahren erschienen zahlreiche Isekai-Animes, weshalb es für viele User in den Kommentaren bei MyAnimeList schwer gewesen sei, sich durch den Wust an Serien zu kämpfen. Einigen zufolge müsse man nicht einmal ein Isekai-Fan sein, um Mushoku Tensei zu mögen.

Folgende Punkte seien beim Anime besonders herausragend:

Der wunderschöne Art-Style

Die Animationen im Kampf

Großartige Charaktere

Außerdem sei der Anime äußerst immersiv und hätte ein grandioses Wordbuilding. Das ist vor allem für das Isekai-Genre sehr wichtig, da die Hauptcharaktere hier in eine andere Welt gezogen oder wiedergeboren werden. Würde die neue Welt nicht überzeugen, hätte der Anime eine schlechte Grundlage.

Worum geht es in Mushoku Tensei? Im Zentrum der Handlung steht der 34-jährige Hikikomori. Sein Leben könnte besser sein: Er hat keinen Job und wird nach dem Tod seiner Eltern aus dem Elternhaus geworfen. Bei dem Versuch, eine Gruppe von Jugendlichen vor einem nahenden LWK zu retten, stirbt er leider selbst.

Nach seinem Tod wird er als Rudeus in eine ärmliche Adelsfamilie in einer Fantasywelt geboren. Er hat sein Wissen an sein früheres Leben behalten und wird deshalb schon in jungen Jahren zu einem talentierten Zauberer. Während seiner Abenteuer lernt er zahlreiche Menschen, Elfen und Dämonen kennen.

Wo kann ich Mushoku Tensei schauen? Der Anime läuft aktuell bei Crunchyroll. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle 24 Episoden aus Staffel 1 und alle 13 Episoden aus Staffel 2 erhältlich. Der Anime besitzt eine deutsche und eine japanische Synchronisationsausgabe. Bei der Japanischen sind deutsche Untertitel enthalten. Für die 1. Staffel braucht ihr nicht einmal ein aktives Abo. Für Staffel 2 schon.

Crunchyroll hat noch weitere Animes im Angebot. Einer davon ist nur dank der Fans entstanden: Einer der aktuell beliebtesten Anime auf Crunchyroll wurde nur wegen der Fans produziert