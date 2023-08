Der größte YouTuber der Welt zeigt, dass US-Amerikaner ziemlich schlecht in Geographie und Geopolitik sind

James „MrBeast“ Donaldson ist der größte YouTuber der Welt und für seine aufwendigen und spektakulären Videos bekannt. In seinem neuesten Video zeigt der US-Amerikaner jedoch, dass es in einigen Bereichen noch Nachholbedarf gibt.

Was ist das für ein Video? In seinem aktuellen Video ließ MrBeast Menschen aus „jedem Land der Erde“ um 250.000 $ antreten. Das klingt erstmal nach einem ganz normalen Projekt des YouTubers, der bereits Menschen unterschiedlichen Alters gegeneinander antreten ließ.

Doch ausgerechnet dieses harmlos erscheinende Video sorgt derzeit für Diskussionen. Denn MrBeast und sein Team zeigten damit unbeabsichtigt, wie es um Geographie und Geopolitik in den USA steht (via Jeuxvideo).

Da war wohl jemand in Erdkunde Kreide holen

Was ist so verkehrt an dem Video? Für Gesprächsstoff sorgen die Karten, die nach jedem Wettkampf eingeblendet werden, um zu zeigen, welche Länder noch im Rennen sind. Denn hier wird deutlich, dass die Verantwortlichen an einigen Stellen Nachholbedarf haben.

Ein Twitter-Thread zeigt einige der Fettnäpfchen, in die der YouTuber getreten ist. Darunter ist eine eher harmlose Verwechslung: Die Flagge des US-Bundesstaates Georgia wurde für das Land Georgien verwendet, das im Englischen ebenfalls „Georgia“ heißt.

Den Anfang des Threads haben wir euch an dieser Stelle eingebunden:

Doch auch andere Feststellungen sorgen für Belustigung und sind teilweise auch sehr brisant:

Puerto Rico, ein Außengebiet der USA, wird als eigenes Land geführt

Grönland halten die Veranstalter wohl für einen Teil Kanadas

MrBeast erkennt Palästina als unabhängigen Staat an, Taiwan jedoch nicht.

Die Krim wird im Video gänzlich Russland zugeordnet.

Es scheint also, als würde es nicht nur an geografischem Wissen mangeln, sondern auch an Verständnis dafür, wie viel Zündstoff solche geopolitischen Streitfragen liefern können.

MrBeast scheint ein Talent dafür zu haben, aus unerwarteter Richtung Kritik für seine Videos zu erhalten. So sorgte er dafür, dass 1.000 Menschen eine wichtige Operation erhielten, durch die sie wieder sehen konnten und war am Ende trotzdem irgendwie der Böse:

