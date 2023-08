„Warte, ich präsentiere einen Award?“ – Verpeilter Twitch-Streamer stellt entsetzt fest, was er da versprochen hat

Twitch-Streamer ohne Führerschein kaufte teuren Luxusschlitten, meldete ihn auf die Ex an, verrät jetzt, was aus dem Auto wurde

Die Information, dass die Preisverleihung bereits am kommenden Sonntag, dem 27. August stattfindet, lässt xQc noch ein entgeistertes “Was? Am Sonntag?” ausstoßen, während seine Zuschauer sich köstlich zu amüsieren scheinen.

Denn in einem Twitter-Post wurde xQc als Presenter bei den Streamy Awards angekündigt. Ein Clip fängt den genauen Moment ein, als der Twitch-Streamer verarbeitet, was er da sieht und ihm die Gesichtszüge entgleisen. Wir haben ihn euch hier eingebunden:

Was war das für eine Situation? Am 22. August übertrug xQc die Opening Night Live der gamescom 2023 in seinem Stream. Dabei erregte jedoch augenscheinlich etwas auf seinem Zweit-Monitor die Aufmerksamkeit des Streamers und lenkte ihn vom laufenden Trailer ab.

