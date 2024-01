Ein beliebtes MMORPG bekommt einen weiteren Job und neues Volk, das Spieler sich seit Ewigkeiten wünschen – Die Woche im Überblick

Am vergangenen Wochenende fand das Fan-Festival zu Final Fantasy 14 in Tokyo statt. Dart verriet Produent Naoki Yoshida, welche Neuerungen es in der kommenden Erweiterung Dawntrail geben wird. Doch auch im Rest der MMORPG-Welt ist einiges passiert.

Die Highlights der Woche:

Die 2. Klasse, die mit Dawntrail in Final Fantasy 14 kommen wird, ist der Piktomant. Er schwingt einen bunten Pinsel und verteilt damit Farbe um sich herum. Er zählt als Magierklasse. Zusätzlich gaben die Produzenten bekannt, dass die weiblichen Hrothgar ins Spiel kommen.

In der nächsten Woche erscheint Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung für World of Warcraft. Um alle wichtigen Inhalte zusammenzufassen, hat Blizzard ein Video erstellt, dass die wichtigsten Neuerungen auflistet.

Was ist sonst noch passiert? Die MMORPG-Firma Nexon musste 8,1 Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie Falschangaben bei Lootboxen in MapleStory machten. In einem Livestream entschuldigte sich das Team dafür, dass es diesen Fehler beging (via MassivelyOP).

Zusätzlich ist ein Gerichtsdokument aufgetaucht, das belegt, wie viel die Spieler in die Lootboxen von MapleStory investiert haben. Ein Spieler gab in einem Jahr rund 200.000 Euro aus.

Während des Fan-Festivals von Final Fantasy 14 gab es sogar einen neuen Trailer:

Final Fantasy 14: Dawntrail – Der finale Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Ein MMORPG will Pay2Win-Vorwürfen entgegenwirken

Das passierte bei den großen MMORPGs:

World of Warcraft hat einen Endoss generft. Dadurch erhalten nun auch kleinere Gruppen die Möglichkeit, den Boss Fyrakk zu legen.

Black Desert Online verteilt Pferde und mächtige Items für Konsolenspieler, wie MMORPG.com berichtet. Spielern können aus drei unterschiedlichen Pferden wählen.

New World hat das Legacy of Crassus -Event gestartet. Das Event läuft vom 10. bis zum 23. Januar 2024. Zu den Belohnungen zählen Statuen vom Zyklopen, eine Spitzhacke sowie Waffen- und Rüstungssets.

-Event gestartet. Das Event läuft vom 10. bis zum 23. Januar 2024. Zu den Belohnungen zählen Statuen vom Zyklopen, eine Spitzhacke sowie Waffen- und Rüstungssets. Für Spieler von Lost Ark gab es das erste große Update in 2024. Mit dabei sind die Lailai-Insel, ein neuer Schwierigkeitsgrad für Brelshaza und Neujahr-Skins für die Spieler.

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Nexon hat angekündigt, dass der komplette PvP-Anteil im MMORPG Vindictus gestrichen wird. Dadurch gibt es einige Anpassungen an der Benutzeroberfläche: Die Statistiken aus Duellen verschwinden und der entsprechende Button verschwindet aus dem Menü.

Das MMORPG Metin 2 feiert seinen 17. Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten gibt es für alle Spieler einen Bonus auf erhaltene Erfahrungspunkte.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema WoW probiert etwas ganz Neues: Ihr könnt eure Tier-Set-Boni jetzt auswählen von Cortyn

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das Entwicklerteam von Tarisland will auf die Kritik der Spieler hören und nimmt Änderungen beim Pay2Win vor. Das Craften von Equipment-Teilen soll nun limitiert sein, einige sollen sogar nur durch PvE-Inhalte erhalten werden.

Throne & Liberty hat die Regeln für den koreanischen Server verschärft. Alle Spieler müssen sich jetzt mit einer koreanischen Telefonnummer zur Verifikation anmelden. Dadurch wird es für ausländische Spieler schwerer, auf die koreanischen Server zu gelangen (via MassivelyOP).

Für das Oldschool-MMORPG Ravendawn hat in dieser Woche die Reservierung von Spielernamen begonnen. Nächste Woche soll der offizielle Release des Spiels stattfinden.

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach neuen MMORPGs in 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen: Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus