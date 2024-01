Tarisland will jetzt doch nicht mehr Pay2Win sein, versucht mit Änderungen die Community zu besänftigen

Nachdem die letzte Beta von Tarisland übersät von Pay2Win-Vorwürfen war, melden die Entwickler sich nun mit einem Update zurück, in dem sie auf das Community-Feedback hören wollen.

Was ist das für ein Spiel? Tarisland ist ein Asia-MMORPG, das sowohl für den PC als auch Mobilgeräte erscheinen soll. Das MMORPG wird von Tencent entwickelt und gilt als chinesische Antwort auf WoW. Sowohl grafisch als auch vom Gameplay erinnert das Spiel an die Vorlage.

Obwohl das Spiel Free2Play ohne Pay2Win versprach, wurden in der letzten Beta erstmals eine Version des Shops präsentiert, der bei den Spielern gar nicht gut ankam. Für viele war das Versprechen von Non-Pay2Win gebrochen worden.

Tarisland hört auf Spielerfeedback – Ändert 3 Bereiche

Wieso wollen die Entwickler etwas ändern? Die Entwickler sagen in einem Discord Post, sie hätten aktiv auf das Feedback aus der Beta gehört und planen einige Änderungen. In der Beta wurden die Spieler regelmäßig in Umfragen nach ihrer Meinung zum Spieltag und dem aktuellen Content befragt.

Welche Änderungen sollen im PvE kommen? Im PvE soll es herausfordernde Inhalte geben. Dungeons und Raids sollen einen „Challenge Mode“-Modus erhalten, der für Spieler gedacht ist, die es bis jetzt zu einfach fanden.

Auch die Ausrüstung wird einige Balancing-Änderungen erhalten, damit Spieler mehr „strategische Tiefe“ bei der Kombination der richtigen Ausrüstung erfahren.

Außerdem möchte man weniger Zufälle beim Sammeln von Ausrüstung im Spiel. Ebenso erhält der „Arcane Realm“ zusätzliche Belohnungen, um das Charakterwachstum zu verbessern.

Wie schaut es im PvP aus? Das PvP soll fairer werden. In einem neuen 3 vs. 3 Modus sollen es mehr um Skill und Strategie gehen. Überdies erhalten alle Klassen 5 neue PvP-spezifische Talente, aus denen Sie wählen können, um die PvP-Erfahrung mit mehr Tiefe zu versehen.

Was ist mit dem Crafting? Auch beim Crafting soll sich einiges tun. Das Crafting soll einfacher werden, um für mehr Spieler zugänglich zu sein. Ebenso sollen bei gleichbleibenden Rezepten am Ende mehr Items herauskommen, um den Bedarf der Märkte mehr zu decken.

Um die Community zu besänftigen, gibt es nun weniger Pay2Win

Was ändert sich am Pay2Win? Die Entwickler von Tarisland haben nun angekündigt, dass das Crafting von Equipment-Teilen limitiert wird. Damit können weniger Teile der Ausrüstung gecraftet werden.

Manche Equipment-Teile sollen ausschließlich durch PvE-Content erhältlich sein. Spieler sollen also nicht mehr, ohne PvE gespielt zu haben, an gewisse Ausrüstung kommen.

Auch in Zukunft möchte der Entwickler weitere Punkte im Bereich Pay2Win in Angriff nehmen. Darunter fallen kommerzielle Inhalte, und das sogenannte „Inscribed Stone“-System, was auch einen Grad an Pay2Win hatte. Obendrein möchte man an den Klassen arbeiten. Erst in der letzten Beta gab eine neue Klasse in Tarisland.