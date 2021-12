MMORPG-Riese geht gegen Privat-Server vor – 336.777 € Strafe werden fällig

Der MMORPG-Entwickler Nexon ist eine der größten MMO-Firmen der Welt. Sie haben jetzt eine Klage gegen den Betreiber eines Privat-Servers zum MMORPG Nexus: „The Kingdom of the Winds“ gewonnen. Es geht um eine Strafe in Höhe von 450 Millionen Won, etwa 337.000 Euro.

Um welches Spiel geht es? NEXUS: The Kingdom of the Winds ist ein MMORPG, das am 5. April 1996 in Südkorea erschien, 1998 kam es in die USA. Nexus ist ein Abo-MMORPG, das auf koreanischer Mythologie basiert.

Das Spiel nutzt 2D-Grafik und gibt dem Spieler viele Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu verbessern.

Nexus ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der MMORPGs:

Nexus gilt als technischer Vorläufer für das ultrapopuläre Online-Rollenspiel Lineage von Konkurrent NCSoft. Das Spiel ist von Jake Song, einem der wichtigen MMORPG-Programmierer in Südkorea. Der machte danach noch Lineage und ArcheAge.

1999 setzte Nexus einen Rekord mit 12.263 Nutzern, die gleichzeitig in derselben Welt aktiv waren.

Auch heute ist Nexus noch aktiv – das macht es zum „am längsten laufenden MMORPG mit Grafik“, weil es seit mehr als 24 Jahren gespielt wird.

Das MMORPG Nexus: Kingdom of the Winds ist historisch wichtig. Bildquelle: mmorpg.org.pl

Was war das für eine Klage? Der Publisher Nexon hat bereits 2018 Untersuchungen gegen Anbieter von Privat-Servern eingeleitet. 2019 wurden Betreiber solcher Server festgenommen. Jetzt hat der „Suwon District Court“ entschieden, dass die Betreiber der Privat-Server 450 Millionen koreanische Won zahlen müssen, da sind 336.777 €.

Im Urteil heißt es, die Server-Betreiber hätten Urheberrecht verletzt, indem sie das Spiel ohne Erlaubnis kopiert hätten. Sie hätten davon profitiert und aus dieser illegalen Version wären dem Kläger Schäden entstanden.

Von Nexon heißt es: Es sei für sie von sehr hoher Wichtigkeit, illegale Privat-Server zu eliminieren. Man beobachte den Markt und reagierte auf Situationen.

Privat-Server – Spielen in der Grauzone

Warum ist das wichtig? Privat-Server gibt es nicht nur zu solchen MMORPGs wie Nexus, die aus unserer westlichen Sicht eher obskur sind, sondern auch zu im Westen beliebten MMORPGs.

Gerade Privat-Server zu Spielen, die noch aktiv entwickelt werden und mit denen der Publisher noch Geld verdient, bewegen sich in ständiger Angst, dass ein Entwickler gegen sie vorgeht.

Die meisten Privat-Server existieren in einer Grauzone und wollen eher nicht, dass man allzu öffentlich über sie spricht. Als ein Privat-Server zu WoW, der eine Classic-Version anbot, sehr beliebt wurde, ging Blizzard gegen ihn vor und ließ ihn schließen. Einige Server setzen auch darauf, in einem Land Unterschlupf zu finden, auf das die Konzerne keinen direkten, rechtlichen Zugriff ausüben können.

Auch Privat-Server zu Metin 2 oder zu Black Desert wurden von den Publishern geschlossen.

Etwas anders ist die Lage bei MMORPGs, die von den Publishern schon eingestellt wurden.

Privat-Server zu Warhammer Online treten heute etwa offen auf und werben damit, das eigentlich eingestellte Spiel fortzusetzen. Bei Star Wars: Galaxies gibt es eine ähnliche Situation.

Die ursprünglichen Entwickler scheinen das sogar unterschwellig zu unterstützen. Ob die tatsächlichen Rechteinhaber das auch gutheißen, weiß man nicht. Da basiert vieles auf dem Motto „Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter.“

Am Fall von Nexus kann man sehen, wie delikat die Lage von Privat-Servern nach wie vor ist. Da gab es einen Kläger und folglich einen Richter.

Wir haben im Mai über den Chef von Nexon berichtet. Für den sind die 337.000 € wahrscheinlich nur “Peanuts”:

