3 Raids, 4 Termine, 9 Bosse – So startet WoW Midnight in die neue Schlachtzug-Saison

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten der Schlachtzugs-Zeitplan von WoW Midnight, Sauercrowd und ein erfolgreiches Indie-MMORPG.

Highlights der Woche:

WoW Midnight erscheint am 3. März 2026. Der Early Access beginnt 4 Tage früher, am 27. Februar. Hier findet ihr alles Wichtige zur neuen Erweiterung.

Auf der offiziellen Webseite von WoW tauchen derzeit fast täglich immer neue Infos zu WoW Midnight auf – etwa zu der Beutejagd, den neuen Zonen, dem Raid-Zeitplan oder den neuen Tiefen. Los geht’s am 18. März mit Leerenspitze und Traumriss (Normal, Heroisch, 1. LFR-Flügel). Am 25. März geht’s weiter mit Mythisch, 2. LFR-Flügel und Story-Modus. Am 1. April folgt der 3. Flügel von Leerenspitze und der letzte Raid Marsch auf Quel’Danas (Normal, Heroisch und Mythisch). Am 8. April beenden LFR und Story-Modus von Marsch auf Quel’Danas den Raid-Reigen – die Details findet ihr auf blizzard.com.

Falls ihr euch die Wartezeit auf Aion 2 vertreiben möchtet: Mit Ignite hat Gameforge diese Woche das erste Content-Update des Jahres 2026 für Aion Classic angekündigt. Mit am Start: die neue Phoenix-Klasse, eine Modernisierung der frühen Spielerfahrung sowie die neue Zone Teva. Infos zu all dem findet ihr auf gameforge.com.

Während die großen MMORPGs gerade noch im Winterschlaf sind, feiern 2026 verschiedene Indie-MMORPGs auf Steam Erfolge. Eines kommt bei den Fans gerade besonders gut weg und stellt erneut einen Spielerrekord auf: Project: Gorgon.

Was ist sonst noch passiert? Wir von MeinMMO hatten die Möglichkeit, ein Interview mit einer Entwicklerin von World of Warcraft in Berlin zu führen. Im Gespräch mit Joanna Gianulis (Senior UX Designer), die viel am Housing von World of Warcraft gearbeitet hat, ging es vornehmlich genau um dieses Thema: die Spielerbehausungen und soziale Features.

„Es ist etwas sehr Schlimmes passiert“

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei Sauercrowd in dieser Woche:

Im richtigen MMORPG kann man hunderte Stunden (und noch viel mehr) verbringen. Und damit ihr euch auf der Suche danach nicht stundenlang durch Spiele probieren müsst, zeigt euch MeinMMO in einem neuen YouTube-Video jetzt 12 MMORPGs, die sich 2026 lohnen – und für wen.

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Entwickler von Albion Online haben mit den Fraktionskampfstandarten in dieser Woche ein neues Feature vom Update Realm Divided II vorgestellt, das am 23. Februar 2026 erscheinen wird. Die Details erfahrt ihr auf albiononline.com.

Das neue MMORPG SpaceMolt hat Science-Fiction-Elemente und eine Besonderheit: Es benötigt keine menschlichen Spieler.

Die Verantwortlichen von Daybreak und Enad Global 7 feiern im aktuellen Geschäftsbericht spürbaren Wachstum bei den MMORPG-Oldies DC Universe Online, Herr der Ringe Online und Dungeons & Dragons Online über 2025 hinweg. Auch Anfang 2026 soll das Moment erfreulich sein (Quelle: enadglobal7.com).

Apropos: Dungeons & Dragons Online bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum vor. Was die Entwickler für die Party geplant haben, erfahrt ihr auf ddo.com.

EVE Online hat in dieser Woche ein Update plus mehrere Hotfixes erhalten. Zu den Highlights gehört die Beta des Features Aura Guidance (ein KI-Assistant, der neuen Spielern helfen soll). Die Patch Notes findet ihr auf eveonline.com.

RuneScape passt mit einem neuen Update die frühe Spielerfahrung an, um den Einstieg zu verbessern, Unstimmigkeiten auszubügeln und das Fortschrittsgefühl zu optimieren. Die Details erfahrt ihr auf runescape.com.

Für Herr der Ringe Online ist ein kleines Update live gegangen, das Fehler bei der neuen UI-Skalierung behoben hat. Die Patch Notes: auf lotro.com.

Am 20. Februar 2026 ist Patch 1.2 für Pax Dei erschienen, der sich vor allem auf das Crafting, Rezepte und die Verbesserung vom User Interface konzentriert. Aber auch viele andere Bereiche bekommen unzählige Fixes. Die langen Patch Notes findet ihr auf playpaxdei.com.

Star Trek Online hat mit Corruption ein neues Inhalts-Update erhalten. Freut euch auf ein Wiedersehen mit Captain Ezri Dax. Den Launch-Trailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden. Die Details zum Update gibt’s auf playstartrekonline.com.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Obwohl Aion 2 kostenlos ist, greifen doch viele Spieler zum Geldbeutel und abonnieren das MMORPG. Die Gründe dafür sind jedoch tragisch.

Das Oldschool-MMORPG Eterspire hat ein neues Update für die Early-Access-Version erhalten. Patch 68.0 bringt eine neue Insel mit frischen Inhalten, den Sunscar Canyon als neue Zone und Verbesserungen für die Performance. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.

DreamWorld ist ein neues Sandbox-MMORPG, das am 10. März 2026 erscheinen soll. Die Entwickler setzen den Fokus auf Crafting, Erkundung, Überleben und Kämpfe gegen epische Weltbosse. Auf Steam läuft aktuell ein Playtest.

Die Kickstarter-Kampagne von MMORPG Epitome läuft noch knapp eine Woche und man steht kurz vor 500.000 Euro. Das Mindestziel lag bei 85.897 Euro.

In der zweiten Hälfte 2026 soll Ragnarok Online Zero global erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Classic-Variante vom originalen Ragnarok Online, die in dieser Form noch nie im Westen verfügbar war (Quelle: mmorpg.org.pl).

Mit Eternal Sword Pact ist ein neues, asiatisches Mobile-MMORPG an den Start gegangen. Ihr findet den Download sowie weitere Infos auf apple.com oder auf play.google.com.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist