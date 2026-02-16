Neues MMORPG auf Steam hat erneut so viele Spieler wie nie: „Hab es mit meiner Rückerstattung von Ashes of Creation bezahlt“

Während die großen MMORPGs gerade noch im Winterschlaf sind, feiern 2026 verschiedene Indie-MMORPGs auf Steam Erfolge. Eines kommt bei den Fans gerade besonders gut weg und stellt erneut einen Spielerrekord auf.

Um welches MMORPG geht es? Project: Gorgon ist ein Oldschool-Indie-MMORPG, das gerade auf Steam so erfolgreich ist wie noch nie. Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, erreichte das MMORPG mit über 3.800 Spielern einen neuen Höchstwert, nachdem es bereits eine Woche zuvor am 8. Februar einen neuen Rekord mit fast 3.500 Spielern aufgestellt hatte (Quelle: SteamDB).

Hier könnt ihr einen Trailer zu Project: Gorgon sehen:

Inhalte statt Hype

Wie überzeugt das MMORPG seine Spieler? Project: Gorgon war seit 2018 im Early Access auf Steam und lief jeher vollkommen unter dem Radar der Spieler. Mit dem Release am 29. Januar haben die Entwickler den Early Access für beendet erklärt und gleichzeitig für viele Spieler wohl das Zeichen gegeben, mal wieder ins Spiel zu schauen.

Was die Spieler in Project: Gorgon sehen, gefällt ihnen. Obwohl das MMORPG in puncto Grafik und Animationen eher schwächelt, sind es die spielerischen Inhalte, welche Fans des MMORPGs überzeugen. So loben die Fans vor allem die Art und Weise, wie die Entwickler “Oldschool” umgesetzt haben.

Es gibt in Project: Gorgon kein Händchenhalten, keine Ausrufezeichen über den Köpfen von NPCs und einen starken Fokus auf Erkundung. So gehört Questslesen genauso zum MMORPG wie unzählige Skills, vom Käse-Herstellung-Skill bis hin zur eigenen Alkohol-Toleranz darf alles trainiert werden.

So schreiben die Fans auf Reddit:

MikeVp: „Ich habe meine Rückerstattung von Ashes of Creation hier investiert und habe eine großartige Zeit. Ich bin zufällig einer Gruppe in einen Dungeon gefolgt und plötzlich war ich ein Hirsch – und der NSC, der das Heilmittel verkauft, spricht nicht mit Tieren. 10/10.“

hellnawh22: „Wenn man über die Grafik und die Animationen hinwegsehen kann, hat dieses Spiel eine Menge zu bieten. Ich habe gestern 12 Stunden lang wie ein Besessener gespielt und sogar ein Abo abgeschlossen, obwohl das völlig optional ist.“

SanSoren: „Ehrlich gesagt finde ich keinen Zugang dazu. Ich habe die kostenlose Testversion ausprobiert, aber es fühlte sich einfach zu schwerfällig an.“

Project: Gorgon setzt das Genre der Sandbox-MMORPGs deshalb für die Fans gut um, dennoch gibt es wie im letzten Kommentar auch Kritik am Spiel.

Was wird kritisiert? Die Fans von Project: Gorgon kritisieren vor allem, wie schwierig sich das MMORPG spielt. Flüssige Animationen, schöne Grafik und Bugfreiheit darf man nicht erwarten. Was für einige zum Charme des Spiels gehört, ärgert andere so sehr, dass sie sich nicht mit dem MMORPG anfreunden können.

Auch für die Fraktion der Themenpark-MMORPGler ist Project: Gorgon wohl nichts. Wer per F-Taste schnell bis zum Raid möchte, der wird in diesem MMORPG nicht weit kommen und wohl auch nie den Charme des Spiels verstehen.

Project: Gorgon ist ein Nischen-MMORPG, das seine Nische gerade sehr gut umsetzt und damit Erfolg hat. Gleichzeitig ist das MMORPG auch nichts für jedermann, denn Hilfe und Unterstützung leistet hier die Community und nicht das Spiel selbst per Questmarker und roten Punkten im Menü. Wer selbst sehen möchte, ob das MMORPG etwas ist, hat gerade eine gute Möglichkeit dazu: MMORPG-Geheimtipp auf Steam will neue Spieler anlocken, macht den Einstieg leichter, nerft Veteranen total