MMORPG mit 93 % positiver Bewertungen auf Steam verwandelt Veteranen in Schweine, um Noobs zu helfen

Mit Project: Gorgon ist auf Steam ein MMORPG gerade so beliebt wie noch nie. Doch um Noobs zu helfen, müssen die Entwickler sich nun in Schweine verwandeln.

Was ist das für ein MMORPG? Project: Gorgon ist ein Indie-MMORPG von Studio Elder Game, das sich EverQuest 1 und Asheron’s Call als Vorbild nimmt. Im Vordergrund steht deshalb die immersive Erfahrung in der Spielwelt. So gibt es zum Beispiel kein festes Klassensystem. Stattdessen entscheidet ihr selbst, welche Skills ihr lernt.

Das MMORPG bietet viel Freiheit, ob als Nekromant eine Armee der Toten zu beschwören oder als Tierhändler seinen Unterhalt zu verdienen: Project Gorgon bietet viel Abwechslung. Dabei dürft ihr euch auch selbst in Tiere verwandeln, und gerade Veteranen erleben das nun.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Aus Veteranen werden Schweine

Was hat es mit den Schweinen auf sich? Nach dem Early Access von Project: Gorgon erlebt das Spiel gerade auf Steam den Gipfel seiner Aufmerksamkeit. Während der Spielerpeak im Early Access lediglich bei einigen hundert Spielern lag, gab es am Sonntag laut SteamDB einen neuen Höhepunkt mit über 2.200 Spielern.

Grund genug für die Entwickler, mehr Platz für die Spieler zu schaffen. So wurde ein ganz neuer Server für das MMORPG angekündigt, der sich vor allem an Neulinge richtet. Damit Veteranen auf dem neuen Server keinen Vorteil gegenüber den Neulingen haben, gibt es einige Einschränkungen für die erfahrenen Spieler.

So werden alle Spieler, die 40 oder mehr Stunden Project: Gorgon gespielt haben, in ein „Support Schwein“ verwandelt. Das Tier ist eine Art Klasse im Spiel und hat einige einzigartige Fähigkeiten, aber vor allem keine Hände. Das macht die Erfahrung extrem schwierig und soll neuen Spielern den Vorteil geben, den sie brauchen, um das MMORPG genießen zu können.

Die Veteranen können dabei auch in Gruppen mit normalen Spielern zusammenspielen und sie unterstützen. So soll sich auch eine neue Spielweise entwickeln. Wer trotz seiner 40 Spielstunden neu starten will, kann seinen bisherigen Fortschritt per Chat-Kommando für immer löschen lassen.

Für die neuen Spieler von Project: Gorgon bietet der neue Server also genau das, was sie brauchen, um das Spiel von vorn zu erleben, ohne dass sie von Veteranen umgeben sind, die sich schon lange viele Vorteile erarbeitet haben. Wieso das MMORPG trotz seines Old-School-Charakters so erfolgreich ist, erfahrt ihr hier: Neues MMORPG auf Steam eifert EverQuest nach, startet 92 Prozent positiv in den finalen Release