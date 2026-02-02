MMORPG mit 93 % positiver Bewertungen auf Steam verwandelt Veteranen in Schweine, um Noobs zu helfen

MMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
MMORPG mit 93 % positiver Bewertungen auf Steam verwandelt Veteranen in Schweine, um Noobs zu helfen

Mit Project: Gorgon ist auf Steam ein MMORPG gerade so beliebt wie noch nie. Doch um Noobs zu helfen, müssen die Entwickler sich nun in Schweine verwandeln.

Was ist das für ein MMORPG? Project: Gorgon ist ein Indie-MMORPG von Studio Elder Game, das sich EverQuest 1 und Asheron’s Call als Vorbild nimmt. Im Vordergrund steht deshalb die immersive Erfahrung in der Spielwelt. So gibt es zum Beispiel kein festes Klassensystem. Stattdessen entscheidet ihr selbst, welche Skills ihr lernt.

Das MMORPG bietet viel Freiheit, ob als Nekromant eine Armee der Toten zu beschwören oder als Tierhändler seinen Unterhalt zu verdienen: Project Gorgon bietet viel Abwechslung. Dabei dürft ihr euch auch selbst in Tiere verwandeln, und gerade Veteranen erleben das nun.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Project: Gorgon – Steam-Release Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Spieler zündet gigantisches Feuerwerk in ARC Raiders, die Community scherzt: Hat die Server frittiert Tausende Personen haben ihren Job wegen KI verloren, ein britischer Minister kennt die Lösung: ein Grundeinkommen

Aus Veteranen werden Schweine

Was hat es mit den Schweinen auf sich? Nach dem Early Access von Project: Gorgon erlebt das Spiel gerade auf Steam den Gipfel seiner Aufmerksamkeit. Während der Spielerpeak im Early Access lediglich bei einigen hundert Spielern lag, gab es am Sonntag laut SteamDB einen neuen Höhepunkt mit über 2.200 Spielern.

Grund genug für die Entwickler, mehr Platz für die Spieler zu schaffen. So wurde ein ganz neuer Server für das MMORPG angekündigt, der sich vor allem an Neulinge richtet. Damit Veteranen auf dem neuen Server keinen Vorteil gegenüber den Neulingen haben, gibt es einige Einschränkungen für die erfahrenen Spieler.

So werden alle Spieler, die 40 oder mehr Stunden Project: Gorgon gespielt haben, in ein „Support Schwein“ verwandelt. Das Tier ist eine Art Klasse im Spiel und hat einige einzigartige Fähigkeiten, aber vor allem keine Hände. Das macht die Erfahrung extrem schwierig und soll neuen Spielern den Vorteil geben, den sie brauchen, um das MMORPG genießen zu können.

Die Veteranen können dabei auch in Gruppen mit normalen Spielern zusammenspielen und sie unterstützen. So soll sich auch eine neue Spielweise entwickeln. Wer trotz seiner 40 Spielstunden neu starten will, kann seinen bisherigen Fortschritt per Chat-Kommando für immer löschen lassen.

Mehr zum Thema
YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld
von Cedric Holmeier
Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation
von Cedric Holmeier
WoW: Dämonenjäger gerettet? Mega-Buffs für die neue Spezialisierung
von Cortyn

Für die neuen Spieler von Project: Gorgon bietet der neue Server also genau das, was sie brauchen, um das Spiel von vorn zu erleben, ohne dass sie von Veteranen umgeben sind, die sich schon lange viele Vorteile erarbeitet haben. Wieso das MMORPG trotz seines Old-School-Charakters so erfolgreich ist, erfahrt ihr hier: Neues MMORPG auf Steam eifert EverQuest nach, startet 92 Prozent positiv in den finalen Release

Quelle(n): massivelyop.com, mmorpg.org.pl
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Solasta 2 Drow Priesterin Titel

Neues RPG auf Steam ist genau richtig, um die Leere nach Baldur’s Gate 3 zu füllen, stellt alle Klassen für den Release vor

Titelbild zum Sci-Fi-Spiel Riftwalker mit Boba Fett aus Star Wars

Vater arbeitet allein an einem Sci-Fi-Game auf Steam, in dem ihr euch wie Boba Fett aus Star Wars fühlen sollt

Epitome MMORPG Spielcharakter Titelbild

Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation

Nioh 3 stellt sich im Trailer vor

Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx