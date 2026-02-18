Ein alter, absurder Erfolg bringt euch in WoW ein einzigartiges Housing-Items

Auch wenn man eigentlich tierlieb ist – für schicke Deko in World of Warcraft drückt man gerne mal ein Auge zu. Oder eine Schnecke in den Boden.

World of Warcraft ist voll von Erfolgen, an denen man richtig lange arbeiten kann. Während die meisten dieser Achievements relativ selbsterklärend und offensichtlich sind, wie etwa der Abschluss eines Dungeons oder das Gewinnen von 100 Schlachtfeldern im PvP, gibt es auch eine Reihe von Erfolgen, die regelrecht absurd wirken.

Einer der wohl absurdesten Erfolge dieser Art stammt aus der Erweiterung Legion und dem Dungeon „Neltharions Hort“. Denn dort müsst ihr eine ganze Menge Schnecken mit einer riesigen Steinplatte zermatschen. Das ist wohl irgendwie die Drogbar-Variante von Pokémon Aber immerhin winkt dafür ein einzigartiges Möbelstück für euer Haus.

Was ist das für ein Erfolg? Die Rede ist vom Erfolg „Komm und schneck sie dir!“ („Got to Ketchum All“), der vom Titel her eine Referenz auf Pokémon ist. Für diesen Erfolg müsst ihr in den Dungeon Neltharions Hort, im Hochberg von Legion. Eure Aufgabe ist ein wenig grausam, aber zugleich recht simpel: Findet 7 verschiedene Schnecken im Dungeons und zermatscht sie mit einer großen Steinplatte, um ihren „Abdruck“ zu sammeln. Das ist wohl irgendwie die Pokémon-Variante der etwas simpel gestrickten Drogbar.

Der Erfolg ist übrigens auch Teil des Meta-Erfolges „Ruhm des Helden von Legion“.

Was für eine Belohnung gibt es? Wenn ihr den Erfolg abschließt, winkt der Deko-Gegenstand „Schleifer des Taurenjuweliers“ („Tauren Jeweler’s Roller“). Das ist zwar optisch nicht der beeindruckendste Gegenstand, aber er lässt sich – wie so ziemlich alles im Housing – schön mit anderen Items kombinieren.

Nach dem Abschluss des Erfolges könnt ihr weitere Exemplare des Schleifers bei den NPCs Ransa Graufeder oder Torv Dubstampf in Donnertotem kaufen.

Ein kleines TikTok-Video von MrRoguery zeigt den ganzen Prozess:

7 Schnecken musst du klatschen …

Wo findet man die Schnecken? Die 7 Schnecken sind überall im Dungeon Neltharions Hort verteilt, aber auch die „Ketchum-Tafel“ müsst ihr erst einmal finden. Geht dabei wie folgt vor:

Nachdem der Dungeon gestartet ist, springt in das Loch und rutscht die Wasserrutsche herunter. Geht an Geistwandler Ebenhorn vorbei und haltet euch rechts – dort gibt es einen kleinen Pfad, der zum NPC „Pilzhändler“ führt. Hier könnt ihr die Ketchum-Tafel kaufen.

Hat sicher auch in eurer Wohnung einen Platz.

Eure Aufgabe besteht nun darin, insgesamt 7 Schnecken mit einzigartigen Namen mit der Ketchum-Tafel zu zermatschen. Wichtig: Die Schnecken müssen zu dem Zeitpunkt noch leben! Hier findet ihr die Schnecken:

Nach dem ersten Boss müsst ihr mit Fässern eine Wasserrutsche entlangfahren und könnt Drogbar mit Fischen bewerfen. Dabei könnt ihr an der linken Wand auf einem Pilz die Schnecke Schuppi entdecken. Trefft sie mit der „Fisch werfen“-Aktion, damit sie zusammen mit euch nach unten gespült wird. Anschließend ist Schuppi neben euch am Boden und kann mit der Steintafel zermatscht werden.

entdecken. Trefft sie mit der „Fisch werfen“-Aktion, damit sie zusammen mit euch nach unten gespült wird. Anschließend ist Schuppi neben euch am Boden und kann mit der Steintafel zermatscht werden. Blinki findet ihr unmittelbar danach – taucht in den kleinen See, in dem ihr gerade gelandet seid und dort in eine Unterwasser-Höhle. Er ist von Elektrizität umgeben. Euer Tank muss die Schnecke spotten, damit sie das Elektro-Feld verlässt und mit der Tafel zermatscht werden kann.

findet ihr unmittelbar danach – taucht in den kleinen See, in dem ihr gerade gelandet seid und dort in eine Unterwasser-Höhle. Er ist von Elektrizität umgeben. Euer Tank muss die Schnecke spotten, damit sie das Elektro-Feld verlässt und mit der Tafel zermatscht werden kann. Schleimi findet ihr vor dem zweiten Boss. Es gibt auf der Karte eine große Abzweigung nach links, die nur für eine Weltquest genutzt wird. Benutzt am besten den „/target Schleimi“-Befehl und markiert die Schnecke mit einem Raid-Symbol, um sie besser zu sehen.

findet ihr vor dem zweiten Boss. Es gibt auf der Karte eine große Abzweigung nach links, die nur für eine Weltquest genutzt wird. Benutzt am besten den „/target Schleimi“-Befehl und markiert die Schnecke mit einem Raid-Symbol, um sie besser zu sehen. Peitschenschnapper , Turbax und Lohe findet ihr direkt nach dem zweiten Boss. Besiegt die erste Gruppe an Feinden. Die Schnecken rennen hier im Kreis – ihr könnt sie alle drei mit der Tafel plattmachen.

, und findet ihr direkt nach dem zweiten Boss. Besiegt die erste Gruppe an Feinden. Die Schnecken rennen hier im Kreis – ihr könnt sie alle drei mit der Tafel plattmachen. Leimi findet ihr, wenn ihr weiter nach Norden geht, also nicht in Richtung des nächsten Bosses. Hier gibt es ein Wasser-Areal. Folgt dem Weg nach Norden, bis zu einer Höhle mit Basilisken. Besiegt die Basilisken und schaut dann an die Decke der Höhle. Ein Tank muss Spott auf Leimi wirken, damit er runterfällt und von der Ketchum-Tafel „aufgesammelt“ werden kann.

Übrigens: Die Ketchum-Tafel könnt ihr nach Erhalt des Erfolges behalten. Die eignet sich auch gut, um dem nervig springenden Magier in der Raid-Gruppe mal eine überzuziehen oder besiegte Feinde im PvP zu plätten.

Insgesamt ist das einer der absurderen Erfolge von World of Warcraft und vielleicht auch ein kleines bisschen grausam – aber was tut man nicht alles für ein neues Deko-Element im Housing, damit man stilecht wie ein Tauren oder Drogbar leben kann.

Falls ihr noch mehr Deko-Gegenstände wollt – Patch 12.0 hat einige neu hinzugefügt, die ihr schon jetzt verdienen könnt.