WoW: 5 neue Housing-Items, die in Patch 12.0 versteckt sind

Eine Reihe neuer Housing-Items haben sich im neusten Patch von World of Warcraft versteckt. Wir zeigen euch, wo ihr sie bekommt.

Patch 12.0 ist seit einigen Tagen live und hat bereits alle Informationen für die neue Erweiterung „Midnight“ mit sich gebracht. Doch auch für Housing, eines der großen neuen Features von World of Warcraft, gibt es wieder eine Reihe von spannenden, neuen Dekorationen, die ihr euch verdienen könnt. Wir verraten euch, wo sich neue Housing-Händler versteckt haben und welche Bosse plötzlich schicke Möbel in ihrem Besitz wissen.

Beachtet bei den hier vorgestellten Gegenständen, dass es fast immer eine Ruf- oder Quest-Voraussetzung gibt, um die entsprechenden Dekorationen kaufen zu können. Das kann aber ein guter Anlass sein, um alte Inhalte noch einmal zu spielen oder letzte Erfolge zu sammeln, bevor es mit der neuen Erweiterung „Midnight“ losgeht.

Ein kleines Heim für Murlocs

Was ist das? Eine Treibholzhütte der Murlocs (Murloc Driftwood Hut) habt ihr in World of Warcraft vermutlich schon viele Hunderte Male gesehen und wenn ihr seit Vanilla spielt, dann hat sich der Anblick für euch vermutlich für immer in eurem Verstand verankert und mit „Gefahr“ verbunden – denn diese Hütten findet ihr immer dort, wo Murlocs hausen und in aller Regel eine ganze Menge davon.

Falls ihr einen Garten anlegt oder einen kleinen Teich im Haus habt, kann eine solche Hütte gut dazu beitragen, ein wohlig-mulmiges Gefühl zu erzeugen – oder es ist einfach die perfekte Bleibe für euer Plüschtier-Murloc.

Da fühlt sich jeder kleine Murloc wohl.

Wo gibt es das? Das Item könnt ihr auf dem Kontinent Nordend, in der Boreanischen Tundra, kaufen – genauer, bei den Koordinaten 43 / 14. Der Murloc Ahlurglgr verkauft die kleine Hütte für den spottbilligen Preis von nur 10 Goldmünzen.