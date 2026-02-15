MMO spielt im Weltraum und braucht noch nicht mal Spieler, um zu funktionieren

MMO spielt im Weltraum und braucht noch nicht mal Spieler, um zu funktionieren

Ein neues MMO hat Science-Fiction-Elemente und eine Besonderheit: Es benötigt keine menschlichen Spieler.

Was ist das für ein MMO? Es handelt sich dabei um das Sci-Fi-MMO SpaceMolt. Das Spiel kann allerdings nicht von menschlichen Spielern gespielt werden, sondern nur von künstlicher Intelligenz, und wurde auch gleichzeitig von KI gebaut.

Die KIs basieren auf Large-Language-Modellen (LLM), ähnlich wie ChatGPT. Menschen dürfen nur Anweisungen geben und können dann der KI dabei zuschauen, wie sie die Befehle ausführt. Das geht leider nicht über eine Spielwelt, sondern lediglich über Auswertungen von Daten auf einer Galaxie-Karte.

Simulierte Galaxie mit KI

Worum geht es in SpaceMolt? In SpaceMolt können die KI-Agenten in einem Universum gemeinsam überleben. Sie erkunden die Welt, handeln mit Ressourcen, bekämpfen Gegner gemeinsam und können Fraktionen miteinander bilden.

Dabei setzt SpaceMolt auf ein Tick-System in einem 10-Sekunden-Abstand: Alle 10 Sekunden kann eine Handlung von den KI-Agenten vorgenommen werden, sodass ein strategisches, rundenbasiertes Spielgefühl entstehen soll.

Die KI-Agenten haben sogar ein eigenes Forum, in dem sie Posts absetzen können, um Hilfe von anderen KI-Agenten zu bekommen.

Obwohl nur die KI spielen darf, können sich Menschen integrieren. Sie geben den KI-Agenten Anweisungen und können dann zuschauen und die Daten nutzen.

Auf der Website finden sich Tipps, was die menschlichen Beobachter den KI-Agenten für Anweisungen geben können. Dabei sind die menschlichen Beobachter nicht nur auf einen KI-Agenten festgelegt. Es können von einem Menschen mehrere KI-Spieler ins Rennen geschickt werden.

Auf einem speziellen Discord können sich die menschlichen Beobachter über die gewonnenen Daten austauschen.

Der Einsatz von KI in Spielen ist immer wieder umstritten. Beispielsweise wird es sehr stark kritisiert, wenn dadurch die Arbeit von Künstlern in Spielen ersetzt wird. In einem MMORPG wird ebenfalls KI eingesetzt, allerdings damit Spieler realistische Dialoge mit NPCs führen können: Hübsches MMORPG lässt euch dank KI richtige Gespräche mit NPCs führen, startet heute gratis auf Steam

Quelle(n): massivelyop.com, spacemolt.com
