Das modernste MMORPG zu Dungeons & Dragons hetzt jetzt die Roten Magier aus dem Kinofilm mit Chris Pine auf euch

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Zwar läuft in Ashes of Creation weiterhin die zweite Phase von Alpha Two, doch gab’s frische Server und Nachschub an interessierten Testern. Beides in Kombination sorgte für einen beeindruckenden Erfolg, den laut Studio-Chef Steven Sharif noch kein anderes Spiel in Unreal Engine 5 meistern konnte.

Einer der jüngsten Trailer von Ashes of Creation stellt die neue Schurken-Klasse vor:

Holt euch in SWTOR euren Star-Wars-Day-Droiden

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das überarbeitete MMORPG Blade & Soul: NEO ist am 25. Februar 2025 erschienen. Jetzt kündigen die Entwickler neue Server und einen Steam-Release an.

Das vielleicht schönste MMORPG der Welt, World of Jade Dynasty, expandiert auf neue Server außerhalb von China. Die Spieler waren derweil nicht untätig und haben das MMORPG einfach selbst auf Englisch übersetzt.

Nach der großen Erweiterung im März dürfen sich die Fans von Dungeon Fighter Online jetzt auf das nächste Content-Update freuen. Die Themen Liebe und Begierde stehen im Fokus des neuen Dungeons.

In dieser Woche fand mal wieder ein Entwickler-Update für Fractured Online statt, bei dem Fragen aus der Community beantwortet worden sind. Die Arbeiten an einem neuen Backend-System gehen gut voran und man konnte spürbare Fortschritte für die Performance sowie die Überarbeitung der Umgebungstexturen erzielen. Die Details gibt’s auf fracturedmmo.com.

Am 14. Mai 2025 soll Update 44.1 für Herr der Ringe Online erscheinen. Das Jubiläums-Event wird aufgrund der Probleme mit den neuen 64-Bit-Servern bis zum 27. Mai 2025 verlängert (via lotro.com).

Mit Legion erscheint die neue Erweiterung von Eve Online am 27. Mai 2025. Teil des Updates sollen freiberufliche Aufträge, neue Kriegsschiffe und Souveränitätsupgrades sein. Die Details findet ihr auf eveonline.com.

Jagex hatte vor einer Weile angekündigt, die Beute von Bossen in RuneScape reduzieren zu wollen, um die Wirtschaft des MMORPGs auszugleichen. Das Feedback aus der Community darauf war derart vernichtend, dass man nun angekündigt hat, diese Änderungen zu verschieben, um auf das Feedback zu reagieren (via massivelyop.com).

Bis zum 16. Mai wird in Star Wars: The Old Republic noch der Star-Wars-Day gefeiert, mit Boni, Rabatten und einem Mini-Haustier als Geschenk. Die Details findet ihr auf swtor.com.

Für Realm of the Mad God Exalt ist am 6. Mai 2025 ein neues Update erschienen und Saison 21 gestartet. Eine Übersicht findet ihr auf realmofthemadgod.com. Im Folgenden gibt’s den Trailer zur neuen Saison:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Eigentlich sollte der Early Access von Pax Dei etwa ein Jahr laufen, also bis Juni 2025 – vielleicht ein paar Monate länger. Dieser Plan scheint jetzt jedoch in Luft aufzugehen, da man fast 30 Prozent der Entwickler entlassen musste.

Der Early-Access-Start von BitCraft Online verschiebt sich vom 29. Mai 2025 auf den 20. Juni 2025 (via bitcraftonline.com). Derweil bekam die aktuelle Beta-Version ein großes Update spendiert. Zu den Patch Notes geht’s ebenfalls auf bitcraftonline.com.

Die Entwickler von Reign of Guilds haben für die Early-Access-Version ihres Spiels die Tutorial-Erfahrung runderneuert und die Pläne für die späteren Updates vorgestellt. Alle Details findet ihr auf Steam.

In 2 Wochen soll auf Steam 4Story: The Original live gehen. Das haben die Entwickler auf Facebook verraten. Was im Detail hinter dieser Version steckt, ist aber unklar – eventuell eine Art Classic-Erfahrung oder eine Neuauflage? Wir werden es herausfinden.

In Südkorea startet bald die geschlossene Beta für Dragon Sword, einem neuen MMORPG, das auch für westliche Spieler interessant sein dürfte. Mit seiner Anime-Grafik und seinem Gameplay erinnert es stark an Genshin Impact und Blue Protocol.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO