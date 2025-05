Spieler übersetzen das schönste MMORPG der Welt ohne Hilfe der Entwickler, damit ihr es auch spielen könnt

Das schönste MMORPG der Welt, World of Jade Dynasty, expandiert auf neue Server außerhalb von China. Die Spieler waren derweil nicht untätig und haben das MMORPG einfach selbst auf Englisch übersetzt.

Was ist das für ein MMORPG? Das schöne Themenpark-MMORPG World of Jade Dynasty ist seit Dezember in China verfügbar und extrem erfolgreich. So haben die Entwickler binnen eines Monats nach Release die Entwicklungskosten wieder eingespielt. Das MMORPG folgt dem Wuxia-Stil, den wir im Westen als ehesten noch vom Genre-Kollegen Swords of Legends Online kennen.

Der Erfolg des Spiels soll nun auch in andere Länder getragen werden. Zunächst sind die Länder Taiwan, Hongkong, Macau, Singapur und Malaysia dran, die Mitte des Jahres ihre eigene Version des MMORPGs erhalten sollen.

Das ist auch für die Spieler aus dem Westen interessant, denn auch sie sollen mit einer Telefonnummer aus einem der Länder, in denen das MMORPG jetzt startet, Zugriff auf die Server erhalten können. Bislang war ein chinesischer Ausweis für die Anmeldung nötig, was es für westliche Spieler fast unmöglich gemacht hat. Damit auch die Sprachbarriere fällt, haben Fans zuletzt viel gearbeitet.

Hier könnt ihr sehen, warum das MMORPG als das schönste der Welt beschrieben wird:

Fans übersetzen ganzes MMORPG alleine

Was haben die Fans geleistet? Im Zusammenhang mit den neuen Servern haben einige Spieler einen Community-Patch erarbeitet, der das gesamte MMORPG auf Englisch übersetzen soll. In einem Beitrag auf Reddit erklären sie, dass der Patch alle Texte im Spiel von Chinesisch auf Englisch übersetzen soll und von ihnen auch während der kommenden Testphasen und nach dem Launch immer weiter aktualisiert werden soll.

Ihr Ziel ist es, dass Spieler aus dem Westen auch endlich das neue MMORPG spielen können, auch wenn sie kein Chinesisch sprechen. Zuvor nutzen erfahrene Spieler für diesen Zweck Bildschirm-Übersetzungstools, die mithilfe eines Overlays automatisch den angezeigten Text übersetzen. Diese Methode ist jedoch häufig fehleranfällig und ungenau. Die Ersteller des Community-Patches machen diese Methode jetzt zudem obsolet.

Mit dem Patch werden Spieler, die Sprachdateien im Spiel einfach ersetzen können und das MMORPG so auf Englisch spielen können, auch wenn noch keine offizielle Übersetzung seitens der Entwickler verfügbar ist. Sobald World of Jade Dynasty auf den neuen Servern erschienen ist, möchten die Ersteller des Patches auch weitere Hilfestellungen geben, wie man als Spieler aus dem Westen auf den neuen Servern starten kann.

Was kostet World of Jade Dynasty? Auch wenn die neuen Server von World of Jade Dynasty für Spieler außerhalb von China gedacht sind, ändern die Entwickler wohl nichts an ihrem Erfolgsmodell. Das Spiel setzt weiter auf ein Abonnement-Model, bei dem ihr nach einer kostenlosen Ausprobierphase ein Abo abschließen müsst. Das soll bei den neuen Servern etwa 4,50 € pro Monat kosten.

Ein genauer Release-Termin für die neue Version des MMORPGs steht noch nicht fest. Bislang ist jedoch eine Beta angekündigt worden, die eine Woche lang zwischen dem 15. und dem 22. Mai geht. World of Jade Dynasty ist nicht das einzige schöne MMORPG, des neuen Grafik-Zeitalters: Die 5 schönsten MMORPGs 2025 zeigen, dass ein neues Grafik-Zeitalter beginnt