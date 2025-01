Das schönste MMORPG der Welt hat in einem Monat seine Kosten wieder eingespielt, plant Großes

Das schönste MMORPG der Welt, World of Jade Dynasty, hat bereits einen Monat nach seinem Release in China die Entwicklungskosten wieder eingespielt. Jetzt planen die Entwickler Großes.

Um welches Spiel geht es? World of Jade Dynasty ist der geistige Nachfolger des MMORPGs Jade Dynasty, das von 2007 bis 2018 aktiv war. Ähnlich wie sein Vorgänger bietet World of Jade Dynasty einen Themepark im Wuxia-Style, der am ehesten an Swords of Legends Online erinnert.

In China ist das MMORPG am 19. Dezember 2024 gestartet und konnte seitdem bereits eine beachtliche Summe einnehmen.

Hier könnt ihr sehen, wie World of Jade Dynasty nach dem Unreal Engine Update 5.5 aussehen soll:

Entwicklungskosten in einem Monat eingespielt

Wie lief der Start für das MMORPG? Der Start des MMORPGs in China lief extrem positiv. Das Spiel kam gut bei den Gamern an und konnte bereits innerhalb eines Monats die gesamten Entwicklungskosten der letzten Jahre wieder einspielen.

World of Jade Dynasty soll in der Entwicklung etwa 48 Millionen Euro gekostet haben (via mmorpg.org.pl). Seit Release wurden bereits etwa 400 Millionen Renminbi Yuan eingespielt, das sind umgerechnet ca. 53 Millionen Euro.

Damit das MMORPG zum Erfolg wird, haben die Entwickler auch viel Geld für Werbung in die Hand genommen, wie der Finanzbericht der Publisher von Perfect World (via pwrd.com) belegt.

Das Spiel setzt in China dabei nicht auf übermäßige Mikrotransaktionen, sondern auf ein Abomodell ab Erreichen eines gewissen Levels im Spiel. Alle Mikrotransaktionen sollen rein kosmetischer Natur sein und es soll kein Pay2Win geben.

Wie geht es mit dem MMORPG weiter? World of Jade Dynasty soll nach dem Erfolg in China zu einem der Eckpfeiler für Perfect World im Gaming-Bereich werden. Die Entwickler möchten das MMORPG in Zukunft weiterentwickeln und neue Inhalte ergänzen.

Dabei soll die Community eine wichtige Rolle spielen. Sie soll ihre Ideen einbringen können, damit das MMORPG ein langfristiger Erfolg wird. World of Jade Dynasty soll neue Erweiterungen erhalten und zunehmend größer werden.

Das MMORPG nimmt einen großen Stellenwert für den Publisher Perfect World ein, was auch ein weiterer Schritt in Richtung Release im Westen heißen könnte. Zwar gibt es im Finanzbericht keine Hinweise auf eine Veröffentlichung im Westen, doch Perfect World plant immerhin, mit ihren Titeln globaler zu werden.

Für Fans gibt es jedoch einen neuen Strohhalm, der die Veröffentlichung im Westen ein wenig wahrscheinlicher macht. Nvidia hat auf ihrem YouTube-Kanal NVIDIA GeForce ein neues Feature gezeigt, das Charaktere und ihre Lippenbewegungen direkt synchronisieren soll. Als Beispiel gab es hierbei ausgerechnet Gameplay von World of Jade Dynasty, und zwar mit einer englischen Synchronisation.

Ob und wann World of Jade Dynasty im Westen veröffentlicht wird, bleibt weiter ein Geheimnis. In Anbetracht der guten Geschäftszahlen wirkt ein solcher Schritt zwar glaubhaft, doch eine Ankündigung steht weiterhin aus. Wenn ihr noch mehr über World of Jade Dynasty erfahren wollt, schaut hier: Das schönste MMORPG der Welt ist gestartet