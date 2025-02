In einem beliebten MMORPG mit Superhelden kommt es zum Tag der Abrechnung, der die Geschichte ändert

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Infos zur ersten Erweiterung von Throne and Liberty, einen Meilenstein für DC Universe Online, den ersten Fehlstart in 2025 und natürlich viel WoW.

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Kollege Benedict Grothaus war bei Funcom, um mehrere Stunden Dune: Awakening zu spielen. Jap, das ist kein waschechtes MMORPG, sondern „nur“ ein Survival-MMO. Dennoch hat er da so viel Spannendes erfahren, dass es an dieser Stelle eine Artikelempfehlung gibt: Ich habe tausende Stunden lang Survival-Games gespielt, aber Dune: Awakening ist anders als jedes davon.

Kampf gegen Stalking in Eorzea

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Release-Termin von Blade & Soul: NEO angekündigt. Wie das Original setzt auch das modernisierte Remaster auf ein Free2Play-Modell und soll am 25. Februar 2025 starten.

Das beliebte Weltraum-MMORPG EVE Online liefert auch 22 Jahre nach seinem Release weiterhin neue Inhalte. Die Entwickler haben jetzt die Roadmap für 2025 vorgestellt.

Das Indie-MMORPG Project: Gorgon hat seine leitende Entwicklerin verloren. Die Community zeigt sich betroffen davon und drückt ihrem Ehemann und Mitarbeiter die Anteilnahme aus.

Zwar sind die offiziellen Server von Warhammer Online seit Dezember 2013 offline, doch gibt es seit 2014 ein Fan-Projekt mit dem Namen „Return of Reckoning“, das den MMORPG-Oldie nicht nur am Leben hält, sondern ihm regelmäßig neue Inhalte spendiert. Der letzte Patch ist erst wenige Tage alt …

Am 29. Januar 2025 ist Update 42.4 für Herr der Ringe Online erschienen. Als Vorbereitung auf die kommenden 64-bit-Welten erhalten VIP- und Premium-Accounts zusätzliche Charakterplätze. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.

Seit dem 13. Dezember 2024 wurden in Albion Online 13.500 Accounts gebannt, die Bots, Hacks oder Cheats genutzt oder sich am Echtgeldhandel versucht haben. Mehr Infos dazu findet ihr auf forum.albiononline.com.

In Tibia gab es die nächste Bannwelle (via tibiatracker.com). Derweil freuen sich die Entwickler über die steigende Beliebtheit ihres MMORPG-Oldies auf Twitch: Mittlerweile folgen dort mehr als 1 Million Spieler dem MMORPG (via mmorpg.org.pl).

Mit Day of Reckoning ist in DC Universe Online der Startschuss für die neuen Story-Arcs gefallen, über die in Zukunft die Geschichten des MMORPGs erzählt werden sollen. Zusätzlich zu Kapitel 1 kommt ein neuer Raid, ein frischer Solo-Inhalt und einen Angriff auf die Kaznian Necropolis. Alle weiteren Infos zum Update findet ihr auf dcuniverseonline.com. Außerdem haben wir hier noch einen Trailer für euch:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare.