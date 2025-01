Tank-Frischling aus WoW wird nach 1 Minute aus Gruppe gekickt, weil er zu langsam ist – „Wir müssen besser als das sein“

Neulinge haben es in den Dungeons von WoW nicht leicht. Vor allem, wenn sie die wichtigen Rollen des Tanks oder Heilers einnehmen. Ein aktueller Erlebnisbericht aus der Community unterstreicht das mal wieder.

Was ist in WoW passiert? Strithor berichtet auf Reddit vom Besuch eines Zeitwanderung-Dungeons – also einer einfachen PvE-Herausforderung aus World of Warcraft, die viele erfahrene Spieler möglichst schnell hinter sich bringen wollen.

Als Tank der Gruppe fungierte wohl ein niedrigstufiger Charakter, der erkennbar ein Einsteiger gewesen sein soll. Da dieser gleich zu Beginn eigentlich überspringbare Trash-Gruppen gepullt haben soll, kam es bereits nach weniger als einer Minute zum Kick des Tanks. Offenbar hatten alle außer Strithor für den Ausschluss gewählt.

Strithor selbst gibt an, danach die Gruppe verlassen zu haben, weil er davon kein Teil sein wollte. Sein Appell: „Wir müssen als Community besser als das sein, vor allem, wenn wir wollen, dass dieses Spiel noch 20 Jahre lang existiert.“

WoW wurde schon oft für tot erklärt, das folgende Video dreht sich um drei dieser Zeitpunkte:

„Wir sind nicht alle 8/8 Mythic-Spieler“

Wie reagiert die Community darauf? Die über 1.400 Upvotes sowie über 350 Kommentare nach ein paar Stunden zeigen, dass Strithor einen Nerv getroffen hat.

More-Draft7233 schreibt auf Reddit: „Die Leute behandeln alles wie einen Mythic-Plus-Speedrun.“

redditingatwork23 wünscht sich auf Reddit: „Wir brauchen mehr Einfühlungsvermögen. Wir arbeiten nicht alle an unseren 11 Twinks mit Stufe 80. Wir sind nicht alle 8/8 Mythic-Spieler. Wir sind nicht alle bei 3.500 IO. Wir müssen lernen, unsere Erwartungen für den Inhalt, den wir spielen, an den kleinsten gemeinsamen Nenner anzupassen.“

Infiniteybusboy kommentiert auf Reddit: „Ich würde nicht sagen, dass Mythic+ das Schlimmste ist, was dem Spiel passiert ist, aber es hat sicherlich Wunder dabei bewirkt, dass der Elitismus gedeiht.“

Ok-Key5729 ist sich sicher (via Reddit): „Das Lustige daran ist, dass es dieselben Leute sind, die sich beschweren, wenn Blizzard Solo-Inhalte ausbaut, weil es ein MMO ist. Wenn sie nicht so unangenehm wären, gäbe es vielleicht nicht so eine Nachfrage nach Inhalten, die es den Leuten erlauben, sie zu vermeiden.“

Wie sind eure aktuellen Erfahrungen in den Dungeons von WoW und mit der Kick-Funktion? Wurdet ihr schon mal einfach so aus einer Instanzgruppe geworfen? Verratet es in den Kommentaren! Eine weitere Community-Story aus den Dungeons von World of Warcraft findet ihr hier: „Das Problem von WoW ist, dass die Leute schlecht sind“ – Spieler trifft mit harten Worten einen Nerv