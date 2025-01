In WoW gibt’s ein schickes, neues Reittier – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

Eine richtig schicke Rakete gibt’s gerade in World of Warcraft. Aber aufgepasst: Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um sie zu ergattern.

Wenn es in World of Warcraft besonders schicke Prestige-Objekte gibt, dann sind das in den meisten Fällen Reittiere. Viele davon lassen sich nur mit viel Mühe oder Glück verdienen – oder eben, weil man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Eine neue Rakete, die seit heute im Spiel ist, könnt ihr nur für wenige Tage verdienen. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Was ist das für ein Reittier? Die Rede ist vom Mondwerfer („Lunar Launcher“), den ihr euch beim Mondfest verdienen könnt. Bei dem Reittier handelt es sich um eine große Rakete mit der Verkleidung eines Drachen. Eine Darstellung, wie man sie vor allem aus dem asiatischen Bereich oder in WoW eben Pandaria kennt.

Das Reittier wurde neu für das Mondfest 2025 hinzugefügt.

Wie kommt man an das Reittier? Wenn ihr euch die mondfestliche Rakete sichern wollt, dann habt ihr jetzt 2 Wochen Zeit, um sie beim Händler in den verschiedenen Städten zu kaufen. Der Preis liegt allerdings bei 75 Münzen der Urahnen – eine spezielle Währung, die ihr euch nur während des Mondfestes verdienen könnt.

Die neue Rakete gibt’s jetzt beim Mondfest. Bildquelle: wowhead

Die Münzen bekommt ihr, wenn ihr die verschiedenen Ahnen in World of Warcraft aufsucht. In nahezu jedem Gebiet des Spiels gibt es während des Mondfestes einen Ahnen, den ihr ehren könnt – dafür müsst ihr nur mit ihm reden.

Die Aufgabe ist also simpel: Fliegt kreuz und quer durch die ganze Welt, sprecht mit den Ahnen und sammelt dabei die Münzen ein. Das geht besonders bequem, wenn ihr ein Addon wie „CandyBuckets“ (via curse) benutzt, das euch alle Ahnen auf der Weltkarte anzeigt.

Die Aufgabe ist zwar ein wenig monoton und benötigt rund zwei Stunden Zeit, ihr könnt aber nebenbei gut andere Dinge erledigen – wie etwa eine Serie zu schauen.

Bis wann hat man Zeit? Wie jedes Jahr ist das Mondfest nur für 2 Wochen aktiv. Ihr habt also von heute (28.01.2025) bis zum 10.02.2025 Zeit, um die entsprechende Menge an Marken zu verdienen und euch die neue Rakete bei einem der vielen Mondfest-Händler abzuholen.

