Krieger in WoW sind körperlich „schmerzhaft“ zu spielen, daher ändert sie Blizzard

Einen Krieger in World of Warcraft zu spielen, macht manchmal keinen Spaß – ist sogar körperlich schmerzhaft. Das will Blizzard nun beheben.

Wenn man in World of Warcraft auf einem hohen Niveau spielen will, dann muss man in den meisten Fällen viele Fähigkeiten in sehr kurzer Frequenz abfeuern – und das am besten auch noch sinnvoll. Das ist bei einigen Klassen stärker und bei anderen Klassen schwächer ausgeprägt. Doch eine Spezialisierung muss so viele Aktionen pro Minute ausführen, dass es für manche Spielerinnen und Spieler regelrecht schmerzhaft ist.

Daher will Blizzard den Schutz-Krieger nun anpassen und die Menge an Fähigkeiten reduzieren, die genutzt wird.

Ähnlich absurd sind auch einige Bugs in WoW:

Was ist das Problem beim Schutz-Krieger? Schutz-Krieger müssen aktuell zu viele Aktionen pro Minute („APM“) ausführen. Das liegt vor allem daran, dass sie so viel Wut generieren, dass sie permanent Fähigkeiten ohne Cooldown benutzen müssen, um diese überhaupt auszugeben. Anstatt, wie die meisten anderen Klassen, nur alle 1,5-Sekunden eine Fähigkeit zu benutzen, ist das bei Kriegern oft deutlich häufiger. Von Blizzard heißt es im offiziellen WoW-Forum dazu:

Hohe APM, besonders beim dauerhaften Benutzen von Fähigkeiten, die nicht von der globalen Abklingzeit betroffen sind, wie Schildblock oder Zähne zusammenbeißen, kann für einige Spielerinnen und Spieler unangenehm oder gar regelrecht schmerzhaft sein. Einer der Übeltäter, der die APM in die Höhe treibt, ist die hohe Wut-Generation, die dazu führt, dass überschüssige Wut in Zähne zusammenbeißen gesteckt wird. Daher zielen viele der neuen Änderungen nun darauf ab, die spontane Wut-Generation zu senken und mehr davon in regelmäßige Quellen zu verschieben, sodass ihr immer genug Wut für eure Mitigation und die Rotation habt, ohne permanent etwas davon in Fähigkeiten ohne Cooldown stecken zu müssen.

Oder einfacher gesagt: Schutz-Krieger generieren schlicht so viel Wut, dass sie kaum wissen, wie sie diese ausgeben sollen. Das führt dazu, dass sie viele Fähigkeiten spammen, nur um überhaupt irgendwie die Wut loszuwerden.

Was wird geändert? Blizzard hat als Übeltäter die Fähigkeit Schildschlag ausgemacht. Diese ist eine der wichtigsten Fähigkeiten der Schutz-Krieger, da sie viel Wut erzeugt und auch noch eine Menge Schaden verursacht. Besonders „Stratege“ und „Verwüster“ sorgen hier für zusätzliche Probleme. Daher wird die Procc-Chance reduziert, mit der Schildschlag zurückgesetzt wird.

Die Änderungen werden mit Patch 11.1 Lorenhalt live gehen. Dann dürften sich Schutz-Krieger wieder ein bisschen angenehmer spielen und man sollte auch gut durch die Dungeons und Raids kommen können, ohne sich die Finger auf der Tastatur zu verknoten. Bis es soweit ist, dauert es aber noch ein paar Wochen.