Microsoft verspricht, dass WoW auf Xbox und den Game Pass kommt – Sagt sofort danach „Upsie“

World of Warcraft endlich auf Konsole und sogar im Game Pass. Der Traum war real – wenn auch nur für wenige Stunden. Denn Microsoft rudert zurück.

Als Microsoft im vorletzten Jahr Activision Blizzard gekauft hat, war die Freude in der Community groß. Viele glaubten, dass es nun wieder aufwärts mit Blizzard gehen würde. Gleichzeitig gab es aber auch die Hoffnung, dass Spiele wie World of Warcraft in den Game Pass kommen dürften.

Für einen kurzen Augenblick wurde diese Hoffnung wahr – denn Microsoft hat gestern eine Mail an alle Game-Pass-Kunden rausgeschickt, die behauptet, dass World of Warcraft in den Game Pass kommen würde.

Was war das für eine Mail? In einer Mail warb Microsoft für den Game Pass und listete dort auf, dass man „Call of Duty, Diablo IV, World of Warcraft und weitere Hits von Activision im Game Pass“ spielen könnte. Besonders die Nennung von World of Warcraft – das sogar mit einem Xbox-Symbol beworben wurde, als gäbe es bald eine Konsolen-Variante – sorgte dabei für Aufregung. Denn viele wünschen sich seit Jahren, dass WoW endlich auf die Konsolen kommt.

Allerdings war nach wenigen Stunden klar, dass es sich dabei um einen Fehler handelt.

Das sagt Microsoft: Auf X hat sich Microsoft gemeldet und klargestellt, dass es sich dabei um einen Fehler handelte. Dazu heißt es:

Ups, das war unser Fehler! Sorry für die Verwirrung! Blizzards World of Warcraft wurde aus Versehen in die Game-Pass-Email aufgenommen, obwohl es mit dem Dienst nicht verfügbar ist – eine korrigierte Mail wird bald an alle geschickt, die die originale Mail bekommen haben.

Warum ist WoW nicht im Game Pass? Das dürfte schlicht und ergreifend eine finanzielle Entscheidung sein. Denn World of Warcraft verdient einen großen Teil seiner Einnahmen auch weiterhin über laufende Abonnements und den Verkauf von neuen Erweiterungen, die rund alle 2 Jahre erscheinen. Auf diese regelmäßigen Einnahmen einfach so „zu verzichten“, indem man World of Warcraft in den Game Pass packt, klingt nach einer recht sonderbaren Entscheidung – und genau deswegen findet das Ganze wohl auch gar nicht statt.

Allerdings gibt es auch eine Menge Kommentare, die der Meinung sind, dass Microsoft hier keinen grundsätzlichen Fehler gemacht hat, sondern tatsächlich an der Konsolen-Umsetzung für WoW arbeitet – und die Nachricht dazu wurde lediglich zu früh veröffentlicht. Vor allem auf X gibt es viele Kommentare, die glauben, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, bis WoW im Game Pass landet und man das MMORPG von Blizzard auch auf der Xbox spielen kann. Dazu gibt es allerdings – abgesehen von der falschen Mail – überhaupt keine stichhaltigen Beweise.

Für einen kurzen Augenblick gab es die Hoffnung in der Community – doch mit der Richtigstellung von Microsoft dürfte klar sein, dass World of Warcraft auch zukünftig am Abo-Modell festhalten wird und nicht auf ein Free2Play-Modell oder eine Teilnahme im Game Pass umsteigt.

