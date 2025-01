Spieler aus WoW schafft etwas, das sich viele als Ziel gesetzt haben – „Dafür sollte es einen Titel geben“

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wie sieht es aus: Habt ihr schon einmal eine Runde ohne Kills gewonnen? Sollte Blizzard dafür einen Titel einführen? Verratet es in den Kommentaren! MeinMMO-Dämon Cortyn versinkt derzeit ebenfalls im Battle-Royale-Modus von Azeroth. Und das lockt richtig fieses Verhalten hervor: Plunderstorm in WoW holt das Schlechteste aus mir hervor

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Das ist schnell erklärt: Ähnlich wie bei anderen Battle-Royale-Vertretern wird auch in Plunderstorm die Spielfläche sukzessive verkleinert, weil ein schädlicher Sturm immer mehr Fläche des Areals für sich einnimmt. Für einen Sieg mit null Todesstößen muss man also „nur“ darauf hoffen, dass

Ihr habt richtig gelesen. Null Kills für den Sieg in einem Battle-Royale-Modus, in dem es darum geht, alle anderen Spielercharaktere zu überleben. Doch wie ist das möglich?

In WoW könnt ihr euch seit kurzer Zeit wieder in die Battle-Royale-Gefechte vom Plunderstorm-Modus stürzen. Jetzt hat sich ein Spieler als letzter Überlebender den Sieg auf eine Weise geholt, die die Community feiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to