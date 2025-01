Die Entwicklerin eines beliebten MMORPG auf Steam ist verstorben – Die Community versammelt sich sofort

Ein Indie-MMORPG auf Steam hat seine leitende Entwicklerin verloren. Die Community zeigt sich betroffen davon und drückt ihrem Ehemann und Mitarbeiter die Anteilnahme aus.

Um welche Entwicklerin geht es? Sandra Powers war leitende Entwicklerin beim MMORPG Project: Gorgon. Gemeinsam mit ihrem Mann Eric Heimburg arbeitete sie seit Jahren an dem Indie-Projekt.

Zuvor war sie an anderen MMORPGs beteiligt. Etwa an Asheron’s Call oder EverQuest II, ehe sie mit ihrem Ehemann begann, an Project: Gorgon zu arbeiten.

Das Spiel erschien 2018 im Early Access und ist mit 84 % positiven Bewertungen eines der bestbewerteten MMORPGs auf Steam. Die Spieler begeistert besonders das Oldschool-Gefühl, die Sandbox-Klassen und nicht zuletzt die Community selbst.

Die trauert nun um Sandra Powers, die laut ihres Ehemanns Eric Heimburg am vergangenen Wochenende verstorben ist. Auf Discord richtet er sich in einer Nachricht an die Fans des Spiels.

Was schreibt der Entwickler? In seiner Wortmeldung erklärt Heimburg, dass Sandra Powers verstorben sei. Zuletzt habe sie große Schmerzen gehabt, ihr Tod sei daher eine Erlösung gewesen.

Er selbst trauert und bittet die Community, Verzögerungen bei der fortschreitenden Entwicklung von Project: Gorgon zu verzeihen.

Die Arbeit fällt mir schwer. Ich verschiebe das Update um eine Woche, weil ich einfach nicht glaube, dass ich diese Woche genug schaffe. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Eric Heimburg via Discord

Der geplante Patch wird sich also verspäten, was nur verständlich ist. Darüber hinaus zählt der Entwickler auf, welche Arbeiten noch auf ihn warten, und dankt am Ende der Community für die Geduld. Die hat dem Spiel schon früher ziemlich geholfen.

Was sagt die Community? Nach der Nachricht zu Sandra Powers Tod versammelten sich Teile der Community sofort auf Discord, um ihr Beileid auszudrücken.

„Das ist so traurig zu hören! Ich fühle mit Ihnen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen!“, schreibt Helio/Hantherece.

„Es tut mir leid, das zu hören, das Leben ist wunderbar, ich bin sicher, sie hatte auch helle Momente, aber leider müssen wir alle ein Ende finden“, bedauert Hextor.

„Es tut mir leid, das zu hören. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um zu trauern und ihr Leben zu feiern. Wir alle lieben das Spiel, das ihr beide zusammen aufgebaut habt. Bitte entschuldige dich nicht für jede noch so kleine Verzögerung“, schreibt maca.

Damit spricht er vielen anderen Usern auf Discord aus der Seele. Sie drücken ihre Anteilnahme aus, sagen aber auch, dass sich der Entwickler nun nicht dafür entschuldigen müsse, dass sich kommende Update verspäten.

Er solle sich alle Zeit nehmen, die er braucht, um den Verlust seiner Frau zu verarbeiten.

Es ist rührend zu sehen, wie sehr die Community zusammenhält, um Anteilnahme und Verständnis zu zeigen. Sandra Powers wird den Spielern auch nach ihrem Tod als kreativer Kopf hinter Project: Gorgon in Erinnerung bleiben. Sie hat das MMORPG mit auf den Weg gebracht und geleitet. Ihre Arbeit bleibt.