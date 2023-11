Steam: Spieler retten vorerst ein MMORPG, das kurz vor der Abschaltung stand: „Können Teammitglieder zurückholen“

Was ist Project Gorgon für ein Spiel? Das Indie-MMORPG möchte euch in die Zeiten von EverQuest 1 und Asheron’s Call zurückversetzen. So gibt es keine vordefinierten Klassen und auch das Kampfsystem setzt auf klassisches Tab-Targeting.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Die erste große Frage ist: Wie können wir eure Spenden verwenden, um die Entwicklung bestmöglich fortzusetzen? Alles davon wird natürlich in die Entwicklung des Spiels fließen – darum geht es ja. Aber wir sind uns noch nicht sicher, wie wir es am effektivsten einsetzen können. Darüber werden wir noch nachdenken müssen. Wir werden unsere aktuellen Entwicklungspläne für die Feiertage beibehalten, während wir prüfen, was wir uns im nächsten Jahr leisten können.

Was hat sich jetzt geändert? Wie die Entwickler im Discord verrieten, haben die Fans über 20.000 Dollar direkt an das Studio gespendet. Obendrauf kommen neue Abo- und Game-Käufe. Der Chef Eric Heimburg sagt dazu:

