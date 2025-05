WoW: Im neuen Patch könnt ihr permanent Xal’ataths lieblicher Stimme lauschen

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Die Einflüsterungen sind die gleichen, die Priester auch hören können. So fragt Xal’atath euch nach einer Tötung etwa, ob ihr das genossen habt, lacht amüsiert oder merkt an, dass „jeder kleine Tod hilft“. Hin und wieder findet sie eure erlegten Feinde auch „Köstlich“ oder schlicht „Langweilig“.

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

Wenn Priester in World of Warcraft um eine Sache beneidet werden, dann, dass sie eine ganz besondere Bindung zur aktuellen Antagonistin Xal’atath haben. Doch bald können auch alle anderen der „Knaifu-Waifu“ ein bisschen näher kommen und zumindest ihre Stimme dauerhaft im Ohr haben – wenn sie das denn wollen. Eine neue Belohnung aus dem Lorewalking-Event in Patch 11.1.7 sorgt dafür, dass jeder ein kleines Stückchen von Xal’atath abbekommen kann.

Mit Patch 11.1.5 gibt es neue Gegenstände in World of Warcraft , die euch Xal’atath ganz nah sein lassen. Dafür müsst ihr nicht einmal Priester sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to