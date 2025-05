WoW verrät endlich, wie Xal’atath in ihren Dolch eingesperrt wurde

Die aktuelle Antagonistin von World of Warcraft hat noch viele Geheimnisse. Ihr Ursprung wird im nächsten Patch genauer beleuchtet – mit einer Cut-Scene.

In der aktuellen Erweiterung The War Within dreht sich im übergreifenden Plot alles um Xal’atath. Die Elfe mit dem Hang zur Leere ist eine mystische Gestalt, deren Story ziemlich komplex ist und bei der noch nicht alle Geheimnisse geklärt worden sind. Im nächsten Patch gibt es endlich ein wenig Klarheit, denn wir erleben, wie sie überhaupt in den Dolch gekommen ist, der später ihren Namen trägt.

Spoilerwarnung: Der Artikel enthält Story-Details zu den neuen Story-Quests von Patch 11.1.7.

Was kommt neu in Patch 11.1.7? Mit Patch 11.1.7 bringt World of Warcraft das sogenannte „Lore-Walking“. Hier besucht ihr Lehrensucher Cho und erlebt mit ihm einige Mysterien aus der Geschichte von Azeroth. So könnt ihr etwa die Herkunft des Lichkönigs erleben oder eben auch die Ursprünge von Xal’atath.

Spieltechnisch funktioniert das so, dass ihr eine Reihe von Quests wiederholt, die es im Spiel bereits gibt. Also etwa die Priester-Artefakt-Questreihe, bei der man Xal’atath ursprünglich findet oder ihre „Befreiung“ in Battle for Azeroth.

Es gibt allerdings auch neue Questreihen, die diese Geschichten dann fortsetzen, so wie etwa im Fall von Xal’atath.

Was zeigt die neue Questreihe? Im finalen Schritt der Quest rund um Xal’atath reisen wir in die Vergangenheit in die Zeit des Schwarzen Imperiums. Das ist die Zeitspanne, in der Azeroth von den Alten Göttern Y’Shaarj, C’thun, Yogg-Saron und N’Zoth vollkommen beherrscht wurde.

Xal’atath greift hier Ny’alotha an, also das Imperium von N’Zoth und versucht es zu erobern, denn sie verfolgt offenbar andere Pläne als die Alten Götter.

N’Zoth hat alle Tentakel voll zu tun, Xal’atath abzuwehren und muss am Ende sogar noch seine Brüder beschwören, damit das gelingt.

Die Kollegen von wowhead haben das dazugehörige Cinematic bereits ausgelesen:

Xal’atath wird in die Klinge eingesperrt, sieht sich aber optimistisch als langfristige Gewinnerin, denn sie hat buchstäblich „ewig“ Zeit um zu warten. Als kleine Dreingabe erfahren wir noch, dass Xal’atath zu N’Zoth geflüstert hat und ihm einen „Pakt“ vorgeschlagen hat, mit dem er mächtiger und erfolgreicher als seine Brüder sein könnte. Ein Pakt, von dem wir wissen, dass er in Battle for Azeroth mit der Befreiung Xal’ataths eingelöst wurde.

Falls ihr noch mehr zur Geschichte der aktuellen Bösewichtin von World of Warcraft wissen wollt, haben wir die vollständige Geschichte von Xal’atath in einem Artikel aufbereitet. Es kann ja nicht schaden zu wissen, was die hübsche (aber doch sehr tote) Elfenlady noch so vor hat.