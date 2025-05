Ashes of Creation meistert etwas, das noch kein Spiel mit Unreal Engine 5 geschafft hat, ebnet den Weg für die MMORPGs der Zukunft

Zwar läuft in Ashes of Creation weiterhin die zweite Phase von Alpha Two, doch gab’s frische Server und Nachschub an interessierten Testern. Beides in Kombination sorgte für einen beeindruckenden Erfolg, den laut Studio-Chef Steven Sharif noch kein anderes Spiel in Unreal Engine 5 meistern konnte.

Was ist das für ein Erfolg? In einem Interview im März hatte Steven Sharif, der Chef von Intrepid Studios, bereits berichtet, dass man im Dezember 2024 erfolgreich um die 6.000 Charaktere auf einem der Alpha-Server von Ashes of Creation abbilden konnte.

Mit der Bereitstellung des neuen Fresh-Start-Servers Shol und weiteren Einladungen für die aktuelle Phase der Alpha Two konnte man diese Zahl am 3. Mai 2025 spürbar steigern. Im offiziellen Discord-Kanal erklärte Steven Sharif, dass sich zur Peak-Zeit mehr als 8.000 Alpha-Tester auf dem neuen Server befunden haben.

Er führt weiter aus, dass kein anderes Spiel mit Unreal Engine 5 bekannt sei, das etwas Vergleichbares geschafft hätte. Die enorme Zahl an Spielern sorgte aber natürlich für Probleme, die laut des Entwicklers vor allem durch Bugs rund um einige Kern-Systeme wie das Crafting, Events oder auch Kampf ausgelöst worden sind.

Man würde nun die nächsten Tage dafür nutzen, die aufgespürten Bugs und Baustellen zu fixen, während der Server weiterhin online bleibt und so zusätzliche Daten liefern kann. Das Ziel sei es, so Steven Sharif, für den Start der dritten Phase von Alpha Two im August 2025 ein stabiles Fundament zu schaffen – sowohl spielerisch als auch technisch.

Einer der jüngsten Trailer von Ashes of Creation stellt die neue Schurken-Klasse vor:

Mehr als nur Grafik-Power

Startschwierigkeiten der UE5: Die Unreal Engine 5 gibt es bekanntlich seit April 2022 und wer bei Anbieter Epic Games aufschlägt, erhält ein umfassendes Gesamtpaket, mit dem man moderne, toll aussehende Spiele entwickeln kann – Technologien wie Nanite, Virtual Shadow Maps und Lumen machen es möglich.

Ein großer Pluspunkt der Engine: In UE5 dürfen mehrere Entwickler zeitgleich an einem Teil des Spiels werkeln. Das ging in der Vorgänger-Engine noch nicht. Vor allem die Erschaffung größerer Welten soll einfacher von der Hand gehen – ein großer Vorteil, wenn man ein MMORPG entwickeln möchte.

So toll das alles klingt, so durchwachsen sind viele Spiele mit Unreal Engine 5 in den ersten Jahren gestartet. Die Neuauflage von Lords of the Fallen oder auch Immortals of Aveum sehen beispielsweise schick aus, keine Frage, kamen aber mit ungewöhnlich hohen Systemanforderungen und technischen Problemen wie Abstürzen, Performance-Einbrüchen oder regelmäßigen Grafikfehlern auf den Markt.

Vor 3 Jahren haben die Entwickler von Ashes of Creation erstmals ihr Spiel in Unreal Engine 5 gezeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist dieser Meilenstein so wichtig? Zeitweise gab’s aufgrund der problematischen Releases die Befürchtung, dass die Unreal Engine 5 keine gute Wahl für MMORPGs sein könnte, die gleichzeitig eine gewisse Zahl von Spielern auf den Servern, eine geschmeidige Performance und eine moderne Grafik liefern möchten.

Speziell, wenn man auch auf Nicht-High-End-PCs oder den Konsolen seine Zielgruppe finden möchte. Das wären keine guten Nachrichten, da diverse kommende Online-Rollenspiele wie Chrono Odyssey, ArcheAge 2 oder Aion 2 die UE5 nutzen.

Mit dem aktuellen Meilenstein zeigt Ashes of Creation jetzt aber, dass es mittlerweile möglich ist, genau so ein ambitioniertes MMORPG in UE5 zu entwickeln, wenn man entsprechend viel Zeit in das technische Fundament investiert, um die Engine auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Und dass genau so ein Stresstest schon jetzt stattfindet, viele Monate vor dem finalen Launch, ist Gold wert. Denn jetzt haben die Entwickler noch mehr als genug Zeit, um das technische Fundament weiter zu verfeinern, Bugs zu fixen und die Performance zu optimieren. Um ein Spiel, das genau das bisher nicht gemacht hat, aber viel früher als Ashes of Creation erscheinen möchte, geht es hier: Es gibt endlich ein Lebenszeichen von einem der wichtigsten und schönsten MMORPGs 2025