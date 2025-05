WoW: Weil Profis richtig gut sind, werden Dungeon-Gruppen toxischer

In Dungeons von World of Warcraft gibt’s gerade viel Stress. Denn ein Profi-Turnier sorgt für Nachahmer, die damit allen Schmerzen bereiten.

Ein Thema, das in World of Warcraft immer wieder diskutiert wird, ist das toxische Verhalten in Instanzgruppen. Die DDs meckern den Tank an, der Tank beschwert sich beim Heiler und der Heiler regt sich über die DDs auf. Zwar sind viele Gruppen vollkommen problemlos, doch die schlechten Erfahrungen bleiben eben in Erinnerungen.

Ein Event sorgt allerdings dafür, dass die negativen Erfahrungen immer eine kleine Spitze erleben – das MDI. Denn das Profi-Turnier sorgt dafür, dass alle plötzlich wie Profis spielen wollen, aber es gar nicht können.

Was ist das Problem? Wenn in World of Warcraft das MDI stattfindet, ein Turnier, bei dem die besten Spieler der Welt versuchen, Dungeons so schnell und effizient wie möglich zu beenden, dann hat das immer große Auswirkungen auf die ganze Spielerschaft. Denn viele verfolgen das MDI und versuchen sich ein paar Tricks der Profis abzuschauen und auf ihr eigenes Gameplay zu übertragen.

Doch dabei kommt es häufig zu Trugschlüssen. Denn was bei den Profis kinderleicht aussieht, als müsse man einfach „5 Gruppen zusammenziehen und dann wegbomben“ ist häufig extrem hohes Können. Exakte Timings von Cooldowns der ganzen Gruppe und eine Kick-Rotation, bei der kein einziger Fehler erlaubt ist, sind häufig notwendig, um die großen Leistungen der Profis nachmachen zu können.

Das ist in aller Regel nicht das, was man bei einer Gruppe erwarten sollte, die zufällig zusammengesucht ist, sich nicht im Voice-Chat miteinander unterhält und auch den Chat nur spärlich verwendet.

Was ist die Folge davon? Immer während und nach dem MDI gibt es vermehrt Meldungen, dass die im MDI gespielten Dungeons plötzlich viel zäher ablaufen und Keys häufiger abgebrochen werden. Das liegt daran, dass Tanks (aber auch andere) die Strategien aus dem MDI kopieren und glauben, sie mit ihrer Gruppe auch umsetzen zu können. Aktuell hat es das Priorat der Heiligen Flamme erwischt, wie Filthi_61Syx im Subreddit von WoW berichtet:

Zu viele Leute haben MDI geschaut und glauben, dass sie jetzt den ganzen ersten Breich zusammenziehen können, ohne Ansagen oder Koordination. Das ist gerade so eine Shit-Show mit Gruppen.

Auch andere stimmen dem zu, dass das gerade vermehrt vorkommt, wie etwa froller2:

Ja, das passiert oft. Ich war in einem 12er Priorat wo der Tank meinte, dass er 3 Gruppen und eine zweite Gruppe mit dem Ritter zusammenziehen musste. Wir sind gestorben, wir haben es nochmal gemacht, wir haben ihm gesagt, nicht beide Ritter gleichzeitig zu pullen, er tut es trotzdem.

Auch FSXrider glaubt, dass die Leute sich ein bisschen weniger am MDI orientieren sollten. Denn auch wenn viele das von sich glauben, die allermeisten sind eben keine Profis und sollten daher auch auf derlei Strategien verzichten:

Es ist jedes Mal das Gleiche. Jede Saison sage ich meinem Freund, der immer mein Pre-Made-Heiler ist: Bereite dich auf die Keys nach dem MDI vor.

DDs beleidigen die Tanks, dass sie Sachen nicht exakt so machen wie die Leute im MDI, dann benutzen sie keinen CC, Kicks oder Deff-CDs. Alles geht den Bach runter und die Leute wundern sich, warum dann keiner Tank spielt. Die Leute waren Casuals. Egal wie hart ihr auch glaubt, dass ihr einer der besten seid, ihr seid es nicht. Überwindet dieses MDI-Verhalten.

Wenn man derlei Probleme vermeiden will, hilft es wohl nur, sich entweder einen zuverlässigen Kreis an Mitspielerinnen und Mitspielern zu suchen oder aber bereits vor dem Start deutlich zu machen, dass man die „neusten, tollen MDI-Taktiken“ nicht benutzen wird. Aber ob das jemand liest, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Bald werdet ihr euch aber wieder in Mythisch+ wagen müssen, denn WoW bringt einen Turbo-Boost für Beute …