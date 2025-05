WoW startet bald den „Turbo-Boost“, bringt mehr Beute und stärkere Items

In World of Warcraft beginnt bald ein starker Boost, der vor allem den Endgame-Fans hilft. Das Itemlevel steigt und damit auch die Macht der Charaktere.

Was ist besser als die stärksten Gegenstände im Spiel? Klar – noch bessere Gegenstände! Genau das hat sich World of Warcraft offenbar als Ziel gesetzt. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels gibt es ein „Turbo Boost“-Event, bei dem die Regeln der Beute überarbeitet und maximiert werden. Ihr bekommt nicht nur stärkere Gegenstände, sondern könnt durch Dinare auch gezielte Beute kaufen, ohne auf Glück zu hoffen.

Wann startet das Event? Der Turboboost beginnt nach den Wartungsarbeiten vom 14. Mai 2025, also schon in der kommenden Woche. Ab dann könnt ihr von den vielen Neuerungen profitieren

Der Turboboost bleibt wohl bis zum Ende der zweiten Saison aktiv.

Was ändert sich alles? Insgesamt gibt es vor allem vier größere Änderungen:

Wöchentliche Quests für verwirrende Jetons: Jede Woche bekommt ihr eine Quest, für die ihr 4 Bosse aus der Befreiung von Lorenhall bezwingen müsst, um die Jetons zu erhalten. Beim ersten Abschluss der Quest erhaltet ihr direkt 3 Fragmente (die einen Jeton ergeben), alle weiteren wöchentlichen Quests gewähren 1 Fragment. So bekommt ihr in Woche 4 und Woche 7 je einen weiteren Jeton.

Die Jetons können für beliebige Beute aus dem heroischen Raid Befreiung von Lorenhall umgetauscht werden. Falls ihr die Bosse auch auf mythisch bezwungen habt, dann könnt ihr auch mythische Beute auswählen.

Hergestellte Ausrüstung wird stärker: Ebenfalls neu ist, dass hergestellte Ausrüstung nochmal 6 Itemlevel zusätzlich bekommen kann. Dafür muss man bereits hergestellte Ausrüstung noch einmal überarbeiten und mit einer Verstärkungsmatrize versehen. Diese könnt ihr beim Händler für Verzauberkunstwaren kaufen. Das Itemlevel wird somit bis auf ein Maximum von 681 erhöht.

Held- und Mythos-Items werden stärker: Die besten Items im Spiel werden noch ein wenig besser. Denn diese Items erhalten zwei zusätzliche Stufen der Aufwertungen, sodass ihr die besten Gegenstände noch weiter aufwerten könnt. Dafür benötigt ihr dann zwar die entsprechenden Wappen, aber die zu beschaffen ist kein Problem: denn das Cap ist aufgehoben, sodass ihr so viele Marken sammeln könnt, wie ihr wollt.

Tiefen werden verstärkt: Auch die Tiefen bekommen ein paar Neuerungen spendiert, denn einige Tiefen werden künftig „überladen“. Dort gibt es dann neue Herausforderungen, wie zusätzliche Fallen oder Minibosse, aber auch neue Ausrüstung, die ihr jede Woche ein bisschen verbessern könnt, um neue Fähigkeiten in den Tiefen verwenden zu können.

Was haltet ihr von dieser Art des Events? Eine coole Sache, um WoW zur Mitte der Saison noch einmal zu beleben und die Spielerinnen und Spieler zu animieren, härtere Inhalte anzugehen? Oder ist es eher schade, dass man die volle Stärke erst spät in einer Saison erreichen kann?

