Das größte MMORPG der Welt bekommt neues Update, konfrontiert euch mit den Begierden der Liebesgöttin Venus

Nach der großen Erweiterung im März dürfen sich die Fans von Dungeon Fighter Online jetzt auf das nächste Content-Update freuen. Die Themen Liebe und Begierde stehen im Fokus des neuen Dungeons.

Was ist das für ein Content-Update? Nachdem die Erweiterung „Sunken Depths“ im März den ersten Akt von Saison 9 für Dungeon Fighter Online eingeläutet hat, ist jetzt mit „Venus, Goddess of Beauty“ der zweite Akt live gegangen. Fans des MMORPGs dürfen sich auf die folgenden Neuerungen freuen:

Wer die Quest „Petals of Uncertainty“ gemeistert hat, darf einen neuen Legion-Dungeon mit 4 Boss-Herausforderungen und drei Schwierigkeitsgraden starten und dort die Story rund um eine vergessene Göttin erleben.

Mit der neuen Dungeon-Herausforderung kommen auch viele frische Belohnungen ins Spiel, darunter legendäre Ausrüstung, kosmetische Items, Verbrauchsgegenstände oder auch Silbermünzen.

Mit „Gateway of Beauty“ könnt ihr eine neue Stadt betreten, sobald ihr die Quest „The Goddess of Beauty Returns“ abgeschlossen habt.

Mit dem Update kommen außerdem zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes ins Spiel. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf dfoneople.com.

Hier der Trailer zum neuen Update von Dungeon Fighter Online:

Wie freizügig können Bosse sein? Dungeon Fighter Online: Ja!

Worum geht’s in dem neuen Patch? Der zweite Akt von Saison 9 dreht sich um Venus, die Göttin der Schönheit und Wahrheit, die euch in einem Garten innerhalb ihres Tempels erwartet. Dort bleibt ihr jedoch nicht. Der Dungeon durchläuft insgesamt vier Phasen, in denen ihr es mit unterschiedlichen göttlichen Begierden respektive Transformationen von Venus zu tun bekommt.

Das schlüpfrige Thema des Dungeons spiegelt sich dabei klar im gewöhnungsbedürftigen Design von Venus wider, die meist luftige Kleider trägt und viel Haut zeigt. Hier merkt man mal wieder die südkoreanischen Wurzeln des Spiels.

Was muss ich zu Dungeon Fighter Online wissen? Das Spiel von Entwickler sowie Publisher Neople vermischt die klassische 2D-Action aus Brawlern wie Double Dragon mit MMORPG-Elementen und einer – so das Versprechen der Entwickler – epischen Story. Ihr wählt dabei aus zig verschiedenen Klassen und metzelt Gegnerhorden mit einem bildschirmfüllenden Effektgewitter ins Nirwana.

Das 20 Jahre alte Online-Geprügel kommt dabei seit jeher vor allem im asiatischen Raum extrem gut an. Allein bis 2023 soll die Franchise mehr als 22 Milliarden US-Dollar eingenommen haben. Mit mehr als 850 Millionen registrierten Spielern gilt Dungeon Fighter Online zudem als das größte MMORPG der Welt, was sich auch in unserer Liste der MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler zeigt.