Capcom ändert umstrittene Storyline in Street Fighter 6, macht sie irgendwie noch schlimmer

Mit der Story eines neuen Kämpfers für Street Fighter 6 hat sich Capcom wahrlich keinen Gefallen getan. Das haben wohl auch die Entwickler gemerkt, die inzwischen Änderungen vorgenommen haben – nur machen die es irgendwie noch schlimmer…

Um welche Storyline geht es? Diese dreht sich um Alex, den dritten Kämpfer aus dem Year 3 Charakter Pass. Seinen ersten Auftritt hatte Alex bereits in Street Fighter 3: New Generation. Dass er allerdings seine Cousine zweiten Grades schwängert, ist erst seit dem neuesten Street Fighter Teil des Kanon.

Ja, das habt ihr richtig gelesen: Der Muskelberg mit Strickmütze Alex befindet sich seit neuestem in einer inzestuösen Beziehung mit Patricia. Im Finale seiner Storyline ist zu sehen, wie die beiden geheiratet haben und sie noch dazu von ihm schwanger ist.

Diese Entscheidung stieß – natürlich völlig unerwartet – auf Kritik seitens der Fans. Diese war sogar so groß, dass Entwickler Capcom die Storyline im Nachhinein überarbeitet hat. Man hat sich also dafür entschieden, dass die beiden nicht länger miteinander verwandt sind. Oder?

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Nur noch ein „entfernter Verwandter“ statt Cousin

Was hat Capcom da geändert? An sich hat Capcom nur einen Satz angepasst, und das auch nur geringfügig. In einem Post auf r/Fighters, einer Online-Community für Fighting Games auf Reddit, hat ein Nutzer den Unterschied einmal festgehalten.

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Kurz zur Szene: In diesem Flashback ist der junge Alex zu sehen, der zusammen mit Tom trainiert – das ist Patricias Vater und zentrale Vaterfigur für Alex. Vor dem Patch stellte Alex Tom in dieser Szene noch als Cousin seiner Mutter vor. Das machte ihn und Patricia also zu Cousin und Cousine zweiten Grades.

Nach dem Update sind die beiden immer noch miteinander verwandt – zugleich klingt es aber so, als wolle Alex das eher verheimlichen (und das mehr schlecht als recht). Plötzlich ist Tom nämlich nur noch „ein entfernter Verwandter“ seiner Mutter, „oder so“.

Wie macht diese Änderung die Situation noch schlimmer? Während Alex vor dem Patch zumindest keinen Hehl daraus gemacht hat, mit seiner Cousine zweiten Grades verheiratet zu sein, klingt es jetzt ganz so, als ob er mit voller Absicht Details auslässt – vielleicht, weil er sehr wohl weiß, dass einfach alles daran falsch ist.

Vor allem über sein nonchalantes „oder so“ wird sich gerade herrlich amüsiert. So meint zum Beispiel Reddit-Nutzer Connect_Knowledge862 unter diesem Beitrag: „’Oder so’ – Zwei Wörter, die Alex’ gesamten Charakter zusammenhalten müssen.“

Dabei wäre es überhaupt nicht schwer, dieses Problem zu lösen. Tom könnte auch einfach der beste Freund von Alex’ Mutter oder seinem verstorbenen Vater sein. Tom muss nicht mit ihm verwandt sein, damit die Story Sinn ergibt. Damit bleibt die Beziehung zwischen Alex und seiner Partnerin nach wie vor höchst fragwürdig.

Während die Inzest-Storyline in Street Fighter 6 ein ziemlicher Skandal ist, können Spieler von Crusader Kings 3 wohl nur müde lächeln. Denn was in der Mittelalter-Sandbox so alles möglich ist, zeigen Spieler immer wieder aufs Neue Oder anders: Warum Herrscher im Mittelalter mit Excel-Tabellen und Inzest den Messias aus Dune erschaffen