Leon wurde im neuen Resident Evil so streng unter die Lupe genommen, bis selbst seine Falten perfekt aussahen

Im neuen Resident Evil Requiem wird man erneut auf ein bekanntes Gesicht treffen. Leon Kennedy aus Resident Evil 2 ist anhand der verstrichenen Zeit ein wenig älter geworden, weswegen das Team sich um ein neues Design des beliebten Charakters kümmern musste. Und die Entwickler seien dabei besonders streng gewesen.

Was war dem Team beim Aussehen von Leon wichtig? In einem Interview mit Automaton berichten der Director von Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, sowie Produzent Masato Kumazawa, wie es zu Leons neuem Aussehen gekommen sei.

Das Team wollte Leon in einen sogenannten „Ikeoji“, einen coolen und attraktiven älteren Mann verwandeln, wie Nakanishi erklärt: „Während des gesamten Entwicklungsprozesses wurde Leon gründlich verfeinert, und ich glaube, wir haben es geschafft, ein Design zu entwickeln, das die Herzen aller höher schlagen lässt.“

Und um diese Reaktion zu gewährleisten, habe das Team laut der beiden Leiter sehr hart gearbeitet.

Wie wurde Leon zu dem „Ikeoji“, der er schließlich sein sollte? Leon habe eine Menge Fans bei Capcom, weshalb sein Aussehen mehrere Male geprüft und reviewed wurde. Vor allem die weiblichen Entwicklerinnen seien bei der Kritik sehr streng gewesen. Laut Nakanishi wiesen sie auf die kleinsten Details hin, bis wirklich alles perfekt war. Dabei wurden sogar die Falten an Leons Hals kommentiert.

Als der Director diese Geschichte einmal erzählte, habe ihm ein weiblicher Fan mitgeteilt, dass die Entwicklerinnen bei Capcom wirklich gute Arbeit geleistet hätten.

Was ist neben seinem Aussehen sonst besonders wichtig an der Darstellung von Leon? Die beiden Entwickler sprechen jedoch nicht nur über Leons visuelle Attraktivität. Denn auch sein Charakter sei mit der vergangenen Zeit gereift.

„Leon ist nicht nur gutaussehend, sondern hat auch eine coole Persönlichkeit“, betont Nakanishi im Interview mit Automaton, „Er ist jemand, der ohne zu zögern sein Leben opfert, um andere zu retten, aber er ist dabei nicht arrogant und hat ein leidenschaftliches Inneres.“

Und um Leons Alter im Spiel noch mehr hervorzuheben, fügt der Director hinzu: „Ich hoffe, ihr freut euch auch auf den trockenen Humor und den subtilen Sarkasmus, den nur ein älterer Mann bieten kann.“



