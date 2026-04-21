Der Todesstern aus Star Wars kostet über 7.000-mal mehr, als die gesamte Welt im Jahr 2025 erwirtschaftet hat

Der Todesstern ist das Aushängeschild des Imperiums in Star Wars. Dabei wird aber nie die Frage aufgeworfen, was die Superwaffe eigentlich gekostet hat. Wir klären auf.

Im Verlauf der klassischen Trilogie baut das Imperium nicht nur einen, sondern sogar zwei Todessterne. Beim zweiten schafft man das sogar in kürzester Zeit, was bei den Fans für Diskussionen sorgt.

Doch was kostet so eine Superwaffe in unserer Welt? Studenten der Lehigh Universität in Pennsylvania haben sich vor einigen Jahren mit dieser Frage beschäftigt und sind sie mathematisch angegangen.

Das Ergebnis übertrifft die finanziellen Maßstäbe unserer Erde um ein Vielfaches.

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Fangt schon mal mit dem Sparen an

Was haben die Studenten herausgefunden? Die Kosten für den Todesstern hängen vor allem am benötigten Stahl, der aus Eisen hergestellt wird.

Geht man vom Durchmesser des ersten Todessterns aus – dieser beträgt 120-140 Kilometer – so benötigt man laut den Studenten etwa 1,08 Billionen Tonnen Stahl.

Sie errechneten anschließend, dass man für so eine Menge rund 852 Billiarden US-Dollar benötigen würde. Umgerechnet in Euro ergibt das etwa 724 Billiarden €. Die Rechnung stammt aus dem Jahr 2012, angesichts sich verändernder Preise könnten es heute noch mehr sein.

Zum Vergleich: Das gesamte, weltweite Bruttoinlandsprodukt betrug 2025 Statista zufolge etwa 117 Billionen US-Dollar. Der Todesstern würde angesichts der Kosten von 852 Billiarden rund 7.282-mal so viel erfordern.

Übrigens: An der Erdoberfläche gibt es vergleichsweise wenig Eisen, das wir für den Bau des Todessterns nutzen könnten. Anders sieht es im Erdkern aus, der laut der Untersuchung Rohstoffe für 2 Millionen Todessterne bieten würde. Leider haben wir darauf keinen Zugriff.

Weil wir mit dem für uns erreichbaren Eisen vorliebnehmen müssten, würde der Bau ziemlich lange dauern: Nämlich ungefähr 833.000 Jahre. Selbst wenn ihr das nötige Kleingeld hättet, würdet ihr die Fertigstellung also nicht erleben.

Bezieht man all diese Faktoren mit ein, so überrascht es dann doch, dass das Imperium in der Lage war, zwei Todessterne innerhalb von wenigen Jahren zu bauen. Der zweite war ja sogar nochmal größer als der erste. Der Planetenzerstörer ist nicht das einzige, übermächtige Tool in der Galaxis: 5 Superwaffen aus Star Wars, die sogar den Todesstern übertreffen