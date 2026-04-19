Star Wars hat sein eigenes Zombie-Virus, das selbst dem Imperator zu gefährlich wurde

Zombies sind in der Popkultur sehr beliebt, weswegen es nicht verwundern sollte, dass auch Star Wars sein eigenes Virus besitzt. Es verwandelte Sturmtruppen in Untote und sorgte so für Schrecken in der Galaxis.

Project Blackwing ist ein düsteres Kapitel in der Geschichte des Galaktischen Imperiums aus Star Wars. Es handelt sich dabei um ein Forschungsprojekt, welches daran arbeitete, Unsterblichkeit zu erlangen und fand zwischen der Schlacht von Yavin und der Schlacht von Hoth statt.

Das ging jedoch herrlich schief und die Wissenschaftler der Sith-Akademie mussten mitansehen, wie erst leblose Körper plötzlich zum Leben erwachten. Ein Virus war außer Kontrolle, und verwandelte all jene, die davon befallen wurden, in zombieähnliche Untote.

Betroffen waren vor allem die sonst eher unnützen Sturmtruppen, die in der Forschungseinrichtung auf dem Planeten Dandoran arbeiteten. Verschiedene Arten von Sturmtruppen ergaben verschieden starke Untote, gemeinsam bildeten sie jedoch eine gefährliche Armee, die sich rasend schnell vergrößerte.

Das wurde selbst dem Imperator zu viel. Er ließ das Virus und die Untoten bekämpfen, genauso wie es übrigens auch die Rebellen taten. Man schaffte es, das Problem vermeintlich aus der Welt zu schaffen. Leider kam es zu einem zweiten Ausbruch, doch auch der wurde erfolgreich bekämpft.

Project Blackwing und seine Folgen wurden dank des Spiels Star Wars: Commander aus dem Jahr 2014 in den Kanon eingeführt. Außerhalb dessen erzählte der Roman „Death Troopers“ schon 2009 erstmals von dem Virus. In dieser Geschichte reicht die Historie der Untoten viel weiter zurück und verlief etwas anders.

Video starten Star Wars Episode IV – Trailer zur Download-Fassung Autoplay

Über 4600 Jahre früher tobte das Virus schon einmal

Was erzählt Legends? Auch hier liegt der Ursprung in einem gescheiterten Experiment. 4645 Jahre vor der Schlacht von Yavin unternahm der Sith-Lord Darth Drear ebenfalls den Versuch, Unsterblichkeit zu erlangen.

Er entwickelte ein Elixier, das sein Leben tatsächlich verlängert. Der Nebeneffekt: Er wurde infiziert und starb trotz einiger Bemühungen, den Zerfall aufzuhalten. Aufzeichnungen des Sith-Lords hielten seine Erkenntnisse jedoch fest und im Laufe der Zeit forschten die Sith immer wieder daran.

In Legends entdeckte dann ausgerechnet Darth Vader tausende Jahre später die Geschichte von dem Virus. Er wollte es reproduzieren, um eine biologische Waffe zu erschaffen. Mit ihr könnte man Gegner einfach beseitigen und für Chaos in der Galaxis sorgen.

Wenn man durch Forschungen außerdem doch noch das Geheimnis für ewiges Leben herausfinden könnte, wäre das ein angenehmer Nebeneffekt für einen Sith wie Vader gewesen. Immerhin hatte ihn der Tod seiner Geliebten Padmé zutiefst getroffen.

So entstand in dieser Version der Geschichte ebenfalls das Project Blackwing. Auf dem Sternenzerstörer Vector forschten Wissenschaftler daran, als es an Bord zum Ausbruch des Virus kam. So gut wie alle auf dem Sternenzerstörer kamen ums Leben und kehrten als Untote zurück. Man versuchte zwar, das Virus in einer weiteren Forschungsstation auf Dathomir zu untersuchen, doch auch da brach es wieder aus verbreitete sich.

Werden wir das Virus in einem Film oder einer Serie sehen? Das Thema eignet sich im Grunde perfekt für einen waschechten Horror-Film im Universum von Star Wars. Allerdings ist die Geschichte des Virus im Kanon nur eine Randnotiz.

Da Legends von Disney ja größtenteils ignoriert wird und eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen möchte, ist es aktuell leider unwahrscheinlich, dass Project Blackwing als eigener Film oder Serie verwirklicht wird. Hättet ihr Lust darauf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Untoten sind bei Weitem nicht die einzige Gefahr in der Galaxis: 5 gefährliche Kreaturen aus Star Wars, bei denen sich selbst Darth Vader in die Rüstung macht