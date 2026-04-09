5 gefährliche Kreaturen aus Star Wars, bei denen sich selbst Darth Vader in die Rüstung macht

In der weit, weit entfernten Galaxis von Star Wars tummeln sich unzählige Wesen, denen man lieber nicht begegnen möchte. In diesem Ranking schauen wir uns fünf davon genauer an.

Wie wurde die Liste erstellt? Gefährliche Kreaturen gibt es in Star Wars zuhauf. Kein Wunder, schließlich bieten die unzähligen Welten Platz für allerlei kreative und obskure Wesen. Für diese Liste haben wir uns fünf davon herausgesucht, die aus verschiedenen Gründen besonders gefährlich sind.

Klar ist, dass sie nur ein kleiner Auszug dessen sind, was in der Galaxis von Star Wars so vor sich hin existiert. Deshalb freuen wir uns über eure persönlichen Favoriten, die ihr uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben könnt.

Video starten Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter – Trailer Autoplay

Platz 5: Sarlacc

Bekannt aus: Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Ein Sarlacc macht großen Eindruck, was vor allem an den Tentakeln liegt, die Unvorsichtigen zum Verhängnis werden können. Damit schlagen diese Kreaturen in Sekundenschnelle zu und ziehen ihre Opfer in die Sandgrube, worin sich der größte Teil ihres Körpers befindet.

Über der Oberfläche sieht man zumeist nur das Maul, die scharfen Zähne und eben die Tentakelarme. Darunter befindet sich jedoch ein riesiger Körper, der bis zu 100 Meter lang werden kann.

Wird man von einem Sarlacc gepackt, gibt es kaum noch Rettung. Man wird verschlungen und sieht nie wieder das Tageslicht. Selbst in einem Raumschiff ist man nicht sicher, denn auch die kann das Monster packen und nach unten ziehen. Der einzige, große Nachteil der Bestie: Sie ist nicht fähig, sich zu bewegen. Wer genügend Abstand wahrt, halt also nichts zu befürchten.