Ein reales Gesetz ist schuld, dass wir den großen Bruder in Malcolm Mittendrin so selten mit seiner Familie sehen

Einer von Malcolms Brüdern aus der Serie Malcolm Mittendrin sticht besonders hervor, weil er vor allem durch Abwesenheit im Familienleben glänzt: Francis. Ein Darsteller hat nun verraten, warum der Charakter auf die Militärakademie musste.

Francis ist der älteste Sohn von Lois und Hal Wilkerson und hat es nicht leicht. Besonders die Strenge seiner Mutter hat ihn in seiner Kindheit negativ beeinflusst.

In der Serie wird er wegen seines rebellischen Verhaltens auf die Militärakademie geschickt. Die befindet sich in Alabama. Dort hält er es aber nicht ewig aus und flieht nach Alaska.

Im Grunde erzählt die Serie die Geschichte von Francis größtenteils losgelöst vom Rest der Familie. Sie sind meist räumlich voneinander getrennt und Francis sieht seine Eltern und Brüder nur selten.

Dass der Charakter seine eigene Storyline abseits von Malcolm und Co. bekommen hat, war laut einem Darsteller, der damals dabei war, einem praktischen Grund geschuldet.

Die Serie feiert gerade ein Revival und kehrte mit Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer zurück. Hier seht ihr den Trailer:

Video starten Malcolm in the Middle: Unfair wie immer zeigt im Trailer, warum Malcolm sich vor seiner Familie versteckt Autoplay

Gesetze machen kreativ

Was war der Grund? Der Schauspieler Justin Berfield, der in der Serie den Bruder Reese gespielt hat, war im Podcast von Joe Vulpis zu Gast und sprach über die Figur Francis. Einen Ausschnitt davon seht ihr auf TikTok.

Er erzählte, dass sich die Produktion, so wie alle anderen auch, an strenge Gesetze halten musste, wenn es um die Arbeit mit Kindern am Set ging. Minderjährige dürfen nur eine bestimmte Zeit pro Tag drehen.

Berfield zufolge waren es zur damaligen Zeit zwischen 9 und 10 Stunden. Allerdings mussten die Kinder da auch noch drei Schulstunden und Essenspausen unterbringen. Am Ende blieben etwa fünf Stunden tatsächliche Drehzeit mit den Kindern übrig.

Das ist ein sehr kurzer Tag für eine Produktion. Der Francis-Charakter wurde also genau dafür eingebaut, denn man benötigte etwas zum Filmen. Viele der Eltern-Szenen waren mit den Kindern. […] Also haben sie es [die restlichen Stunden, Anm. d. Red.] mit Francis gefüllt, komplett getrennt außerhalb des Haushalts. Justin Berfield

Im Grunde war es also ein Kompromiss, um nicht unnötig Zeit und Geld am Set zu verschwenden. Bei Dreharbeiten zählt jede Minute.

Nebenbei betrachtet entstand daraus ein Charakter, der gerade wegen seiner Abwesenheit in der Familie einen spannenden Kontrast zum Rest ergibt. Oftmals sorgen Gesetze eben dafür, dass kreative Lösungen für Probleme gefunden werden müssen.

Gilt das Gesetz auch in Deutschland? Gesetze sind natürlich stets im Wandel und heute sind die Reglementierungen hierzulande klar definiert. Ein Beispiel von der Filmcommission Berlin Brandenburg: Kinder unter 3 Jahren dürfen im herkömmlichen Sinn gar nicht arbeiten, sondern nur nach Zustimmung der Eltern bei ihrem natürlichen Verhalten gefilmt werden.

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren dürfen 3 Stunden täglich am Set verbringen. Zwischen 6 Jahren und dem Ende der Vollzeitschulpflicht erhöht sich die maximale Zeit auf 5 Stunden, wobei nur 3 Stunden tatsächlich gearbeitet werden darf.

Wer die Vollzeitschulpflicht hinter sich hat, darf im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bis zu 7 Stunden täglich am Set arbeiten. Man sieht also, dass die Überstunden, für die Filmsets berüchtigt sind, mit Kindern nicht machbar sind. Bei Malcolm hat es zu einem coolen Charakter geführt. MeinMMO-Redakteur Niko erklärt das Geheimnis der Original-Serie: Malcolm Mittendrin ist auch nach 20 Jahren richtig gut, weil der Hauptcharakter so langweilig wie wir ist