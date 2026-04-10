„Ich glaube, er tut es aus Angst“ – Bryan Cranston verrät das Geheimnis einer guten Ehe in Malcolm Mittendrin

Mit Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer ist die Kult-Familie wieder zurück. Nach 20 Jahren sieht man auch Hal und Lois wieder, die trotz der langen Zeit immer noch glücklich verheiratet sind. Woran das liegt, verrieten die Schauspieler in einem Interview.

Seit dem 10. April könnt ihr euch auf Disney Plus die Rückkehr von Malcolm Mittendrin anschauen. Das ist fast 20 Jahre nach der letzten Folge, die im Original am 14. Mai 2006 gezeigt wurde. In der neuen Serie muss Malcolm sich mit seiner neuen Familie seiner alten stellen, die er lange vernachlässigt hat.

Das passiert im Zuge des 40. Hochzeitstags von Hal (Bryan Cranston) und Lois (Jane Kaczmarek). Sie sind also immer noch glücklich verheiratet, anders als die Hauptfiguren von Scrubs. Warum die Figuren als Paar auch nach all den vielen Jahren funktionieren, wissen die Schauspieler der beiden ganz genau.

Video starten Malcolm in the Middle: Unfair wie immer zeigt im Trailer, warum Malcolm sich vor seiner Familie versteckt Autoplay

Auch für die Zuschauer ist die Ehe der beiden positiv

Was sind die Geheimnisse der Ehe von Hal und Lois? Im Zuge der neuen Serie sprachen Jane Kaczmarek und Bryan Cranston mit Deadline über ihre Figuren aus Malcolm Mittendrin. Kaczmarek fällt dabei direkt eine Anspielung auf die 5. Folge der 1. Staffel ein: Sie haben guten Sex. Ich meine, ich muss das sagen. Und ich glaube nicht, dass sie sich davon abhalten lassen, das eigentliche Herzstück der Familie zu sein.

In der Folge streiten sich Hal und Lois ständig, nachdem sie in einem Trailer leben müssen, weil ihr Haus von Ungeziefer befreit wird. Sie erkennen am Ende der Folge, dass sie Sex haben müssen, damit ihre Konflikte gelöst werden, und sie kaufen sich letztendlich Gasmasken, um in ihr Haus zu gelangen.

Cranston gibt eine ausführlichere Antwort und erklärt, dass Hals als Figur einfach romantisch ist:

Ich glaube aber, dass er es aus Angst tut. Ich glaube, Hal tut all diese Dinge, weil er denkt: „Oh, wird sie mich jemals verlassen? Ich habe das Gefühl, ich muss ihr immer wieder zeigen, wie sehr ich sie liebe.“

Die Liebe und Ehe zwischen den beiden hat laut Cranston auch einen positiven Effekt für die Zuschauer. Es vermittle dem Publikum ein Gefühl der Geborgenheit, weil sie zusammenbleiben, egal was passiert. Die Familie in der Serie ist zwar verrückt, aber ihrer Liebe lässt sie sich [ohne Probleme] in jede erdenkliche Art von Eskapaden stürzen .

Bezogen auf die Ehe der Figuren lobt Kaczmarek auch das Drehbuch der Serie. Sie hatten laut ihr das Glück, diese Figuren so lange zu spielen.

In Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer steht vor allem Malcolm vor neuen Herausforderungen, da er seine Familie eine lange Zeit ignoriert hat. Das verspricht auf jeden Fall eine Menge Chaos, und seit dem 10. April könnt ihr auch alle 4 Folgen der neuen Serie auf Disney Plus gucken. Warum die Ur-Serie bis heute so gut ist, erfahrt ihr hier: Malcolm Mittendrin ist auch nach 20 Jahren richtig gut, weil der Hauptcharakter so langweilig wie wir ist