WoW bringt ein Event, bei dem ihr seltene Beute viel öfter bekommen werdet

Seltene Beute in World of Warcraft gibt’s bald deutlich schneller. Aber nur während eines Events, das die Drop-Chancen erhöht.

Es gibt Gegenstände, die sind in World of Warcraft extrem begehrt. Manche davon sind sogar bereits über 20 Jahre alt, dienen aber noch immer als ersehntes Transmog oder als tolle Ausrüstung für Twinks. Doch das Farmen dieser Ausrüstung kann ziemlich langwierig sein. Ein neues Event soll das beschleunigen und für mehr Loot-Glück in ganz Azeroth sorgen.

Was ist das für ein Event? Das Event „Ein gieriger Abgesandter“ gab es bereits während der Erweiterung Dragonflight, es kommt aber nochmal in abgewandelter Form zurück. Dieses Mal hat das Ereignis Auswirkungen auf die ganze „klassische“ Spielwelt, denn man will die Drop-Chance von seltener Beute deutlich erhöhen. Von Blizzard heißt es, dass es „eine Sammelchancenstärkung [gibt], die euch bei der Jagd nach Klassik-Beute hilft, indem die Fundchancen für diese Beute in ganz Azeroth erhöht werden.“

Welche Beute ist davon betroffen? Das ist noch nicht bekannt. Es ist lediglich die Rede von „Klassik-Beute“, deren Fundchance in ganz Azeroth erhöht wird. Ob das auch für Dungeons und Raids gilt oder lediglich für Feinde in der offenen Spielwelt, bleibt demnach abzuwarten.

Dieses schicke Paladin-Set werden wohl alle haben wollen.

Was gibt’s bei dem Event noch? Zusätzlich zur Erhöhung der Beutechance gibt es auch wieder die „gierigen Abgesandten“, die in festen Intervallen in Sturmwind, Orgrimmar und Dornogal erscheinen. Sie haben neue Beute im Gepäck, darunter eine neue Einfärbung der HD-Variante des Tier-2-Sets. Besonders das rote Set der Paladine ist ein Hingucker, aber auch die anderen Sets dürften sich Sammler nicht entgehen lassen wollen.

Bis es so weit ist, wird aber noch ein wenig Zeit vergehen. Denn das Event wird erst im Laufe von Patch 11.1.7 starten – und der wird vermutlich erst Mitte oder Ende Juni erscheinen. Das geht übrigens einher mit einem neuen Heil-Zauber für alle Klassen!