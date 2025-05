In WoW bekommen jetzt alle einen Heil-Zauber aus Star Wars spendiert

Eine Fähigkeit, die viele schon aus dem MMORPG Star Wars: The Old Republic kennen, kommt auch in die World of Warcraft – für alle.

Dass sich World of Warcraft manchmal bei anderen Spielen ein bisschen bedient und deren Ideen aufgreift, ist jetzt keine Neuerung. Doch eine Auswirkung davon bekommen wir in Patch 11.1.7 zu spüren. Denn da bekommen alle Heldinnen und Helden eine neue Fähigkeit, die quasi direkt aus dem MMORPG Star Wars: The Old Republic stammen könnte.

Was ist das für eine Fähigkeit? Die Fähigkeit „Recuperate“ („Erholen“) haben nach aktuellem Stand mit Patch 11.1.7 sämtliche Charaktere in ihrem Zauberbuch. Die Fähigkeit beginnt eine kleine Kanalisierung, die mit einer Animation daherkommt. Der eigene Charakter kniet sich hin, um ein Lagerfeuer zu entzünden, bereitet sich daraufhin etwas Essen zu und verzehrt es dann.

Während die Kanalisierung aktiv ist, regeneriert der Charakter jede Sekunde eine große Menge an Lebenspunkten – über den Verlauf der Fähigkeit bis zu 150 %.

Die Fähigkeit kann nicht im Kampf benutzt werden. Sie ist ausschließlich zur Regeneration außerhalb des Kampfes gedacht.

Was hat das mit SWTOR zu tun? Eine solche Fähigkeit gibt es auch in anderen Spielen, besonders bekannt ist sie aber durch Star Wars: The Old Republic. Hier hatte jede Klasse eine eigene Erholungs-Fähigkeit, die an verschiedene Szenen aus den Filmen angelehnt war. So hatten Inquisitoren etwa eine „Zürnen“-Animation, bei der sie langsam auf und ab gingen – wie Darth Maul bei seinem letzten Kampf, als er durch eine Tür von seinem Ziel getrennt war.

In WoW scheinen alle Charaktere die gleiche Animation zu bekommen, wobei sich das in Zukunft natürlich noch ändern könnte. Die aktuelle passt aber gut zum „Abenteurer“-Gefühl, das man mit WoW in vielen Bereichen vermitteln will.

Wofür ist das nützlich? Da die Heilung nicht im Kampf benutzt werden kann, ist die Fähigkeit vor allem nützlich, um sich zwischen den Kämpfen wieder aufzufrischen. Das ist besonders dann nützlich, wenn man alleine zum Beispiel in einer Tiefe unterwegs ist und keine andere Methode zur Heilung hat. Auch nach einem Wipe im Raid können alle nach der Wiederbelebung direkt die Eigenheilung anwerfen, sodass die Heiler sofort ihr Mana regenerieren können, anstatt alle erst einzeln vollzuheilen. Dadurch sind alle schneller wieder einsatzbereit.

Große Auswirkungen auf die Balance des Spiels dürfte diese Neuerung kaum haben. Es handelt sich vor allem um eine Verbesserung der Lebensqualität. Manche meinen zwar – zum Teil im Scherz – dass das ein indirekter Magier-Nerf sei, weil deren magisches Gebäck nun unbeliebter wird. Lediglich Heiler mit Manaverbrauch dürften sich künftig noch über einen Magier-Tisch freuen.

Ebenfalls neu ist, dass ihr WoW bald nur noch mit einer einzigen Taste spielen könnt – wenn ihr das wollt.