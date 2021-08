Ihr könnt jetzt kostenlos ein neues PvE-MMORPG spielen – Aber beeilt euch

Das neue MMORPG TitanReach (PC) konnte auf Kickstarter einen guten Start der Finanzierung hinlegen. Das Spiel konnte damals über 50.000 $ in nur 16 Stunden einnehmen. Nun schenkt euch der Entwickler den Early-Access Zugang. Wir von MeinMMO fassen für euch das wichtigste zusammen.

Was ist TitanReach? Das Spiel setzt auf klassisches Open-World-Gameplay. Im PvE-Bereich bietet Titan’s Reach die typischen Features wie Quests, Raids und Weltbosse. Außerdem möchte es eine Geschichte erzählen, die sich um die namensgebenden Titanen dreht.

Dabei gibt es in TitanReach, ähnlich wie bei New World keine festen Klassen, sondern ihr seid einfach das, was ihr lernt. Dabei gibt es Skills in den Kategorien Nahkampf, Fernkampf und Magie. Das Spiel möchte euch aber auch etwas bieten, wenn ihr nicht kämpfen wollt. So sollen Skills wie Angeln und Schmieden eine ebenso große Rolle spielen, vor allem weil die Wirtschaft im Spiel den Spielern überlassen ist.

Was PvP angeht, bietet euch TitanReach Open-World-PvP in eigens dafür eingerichteten Zonen. Wer sich dort hin wagt, muss also damit rechnen zu sterben, und dabei all seine Ausrüstung zu verlieren, denn TitanReach bestraft den Spielertot stark.

Warum ist das spannend? Das Spiel möchte in erster Linie bei den Quests anpacken, um sich von anderen MMORPGs abzuheben. Die Quests sollen sich von den Quests anderer Genrekollegen unterscheiden und mehr Abwechslung bieten. Bei den Quests soll es also nicht nur um das Töten von Monster gehen, sondern TitanReach lässt euch auch Rätsel lösen und die Welt erkunden.

Eine taktische Komponente fließt in das Kampfsystem, weil ihr immer nur fünf Skills gleichzeitig ausgerüstet haben könnt. Ihr müsst euch also vor jeder Mission überlegen, wie ihr euch ausrüsten möchtet, um euch der Situation am besten anzupassen.

In diesem Video spielt der YouTuber TheLazyPeon eine etwa 1,5 Monate alte Version des Spiels:

Umsonst spielen – aber nicht für immer

Wie könnt ihr mitspielen? Ab dem 1. August 2021 könnt ihr die Early-Access Version von TitanReach umsonst spielen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es einen Account zu erstellen (via Titanreach.com) und das Spiel herunterzuladen. Solltet ihr bereits einen Zugang zu der Early-Access Version gekauft haben, erhaltet ihr automatisch einen Zugang zur kommenden Closed-Alpha und einen Titel im fertigen Spiel.

Gleichzeitig startet auch der Vorverkauf für die Closed-Alpha Phase. Die verschiedenen Pakete könnt ihr bis zum 1. Oktober 2021 erwerben. Wann die Closed-Alpha aber genau startet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie lange ist es umsonst? Die kostenlose Early-Access Phase wird laufen, bis die Closed-Alpha startet. Ein genaues Datum gibt es dazu noch nicht, der Entwickler spricht aber von mehreren Monaten. In dieser Zeit könnt ihr euch das Spiel also völlig ohne Risiko und Kosten anschauen und den spannenden Ansatz ausprobieren.

Wir möchten an dieser Stelle aber hinzufügen, dass ihr kein fertiges Spiel erwarten solltet. TitanReach befindet sich noch in einem vergleichsweisen frühen Stadium der Entwicklung und kann gut und gerne ein paar Fehler in seiner Early-Access Version mitbringen. Außerdem sind auch nicht alle Inhalte, die ihr jetzt spielen, könnt final.

Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr es bereits auf dem Radar oder sogar schon einmal gespielt? Schreibt uns gerne einen Kommentar.

