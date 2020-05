Über Kickstarter soll ein neues Action-RPG finanziert werden, welches mit einem spannenden Spielprinzip überzeugen möchte. Denn eine Rund dauert nur rund 20 Minuten, enthält aber fast alles, was man sonst in einem MMORPG erlebt.

Was ist das für ein Spiel? Project Shadow ist ein Online-Action-RPG, das vom deutschen 3D-Künstler Efgeni Bischoff stammt. Ihr bekämpft auf einer großen Map nicht nur andere Spieler in PvP-Gefechten, sondern bekommt es außerdem mit Monstern zu tun.

Im Finale erwartet euch ein großer Endkampf, auf den ihr euch vorbereiten müsst.

Bis zu 50 Spieler agieren pro Match auf der großen Map.

Es ist möglich, euch mit Mitspielern zusammenzuschließen, um kooperativ vorzugehen.

Ihr bekämpft nicht nur Mitspieler im PvP, sondern legt euch auch mit Monstern wie Dämonen, Skeletten und Drachen an. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes PvPvE-Gameplay.

Die Runden dauern etwa 20 Minuten.

Während eines Matchs finden Events statt. Ein Drache kann auftauchen und eure Pläne durchkreuzen.

Ihr absolviert Quests, in denen ihr mehr über die Lore der Spielwelt erfahrt.

Ihr müsst die große Map nach mächtigen Items absuchen. Euren Helden verbessert ihr nicht über Skills, sondern verbessert eure Waffe. Dazu gibt es Juwelen und einen „Level-Tree“.

Es gibt keine Klassen. Eure Waffen bestimmen mit einem normalen und 3 speziellen Fertigkeiten eure Rolle.

So soll Project Shadow ungefähr aussehen, wenn es fertig ist.

Von wem stammt das Projekt? Hinter Project Shadow steht 3D-Künstler Efgeni Bischoff, der bereits für bekannte Entwicklerstudios wie Crytek, 343 Industries, Guerrilla Games und id Software gearbeitet hat. Er will sich mit Project Shadow einen Traum erfüllen.

Was ist das Besondere am Spiel? Das Action-RPG ist ähnlich wie ein Battle-Royale-Spiel aufgebaut und erinnert vielleicht ein wenig an CoD: Warzone mit Fantasy-Setting. Ihr müsst in den Runden möglichst schnell an bessere Ausrüstung kommen und dabei gegen Mitspieler und Monster kämpfen, um die finale Schlacht überstehen zu können. All das findet aber in einer Fantasywelt statt.

Project Shadow soll für einen schnellen Spaß sorgen, da die Runden nicht allzu lange dauert, ähnlich wie im Onlinegame Hunter’s Arena Legends.

Wie wird das Spiel finanziert? Efgeni Bischoff hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, über welche ihr Project Shadow unterstützen könnt. Das Crowdfunding läuft bis zum 12. Juni und bis dahin sollen 800.000 Euro zusammenkommen.

Dieses Bild zeigt noch kein echtes Gameplay, sondern nur eine Vision, wie das MMO später aussehen soll.

Sieht das Spiel wirklich so aus wie im Video und auf den Bildern? Efgeni Bischoff erklärt, dass es sich bisher nur um einen visuellen Pitch handelt, der mit der Unreal Engine 4 entstanden ist. So soll das Spiel der Vision des Entwicklers zufolge zwar ungefähr mal aussehen, es handelt sich beim Gezeigten aber noch nicht im Gameplay.

Was fehlt zu einem „echten“ MMORPG? Project Shadow setzt im Grunde auf Kernelemente eines MMORPGs:

Kämpfe im PvE und PvP

Viele Spieler

Quests

Lore

Allerdings gibt es keine persistente Spielwelt und keine Skills, über die ihr euch verbessert. Jedoch sind schon Dinge wie eine Stadt als Hub und tiefgründigere Quests mit Story-NPCs als Stretch Goals für die Crowdfunding-Kampagne geplant.

Später könnte es sogar eine Open World geben.

Wann soll Project Shadow erscheinen? Der Release ist aktuell für Februar 2022 geplant. Für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll, steht momentan noch nicht fest.

In der MeinMMO-Liste der 15 spannenden MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten, stellen wir euch weitere Online-Rollenspiele vor, welche nicht mehr in diesem Jahr erscheinen sollen.