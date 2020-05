Amazons neues MMO New World erscheint im August. Infos zu den großen PvP-Schlachten werfen jedoch die Frage auf, ob auch Solo-Spieler ihren Spaß darin haben werden. Wir gehen dieser nach.

Das ist gerade los: In New World spielen die Festungs-Kämpfe eine wichtige Rolle. Diese wurden in einem Blogpost Anfang Mai genauer vorgestellt.

Anhand der Eindrücke, gibt es nun Diskussionen darüber, ob Solo-Spieler überhaupt die epischen Belagerungen erleben können. Denn eine Teilnahme daran könnte sich als schwierig erweisen, finden zumindest einige Nutzer auf reddit.

Sie fokussieren sich jedoch nur auf Aussagen der Entwickler aus Videos oder Blogposts. Genaue Details gibt es nicht, da sich New World derzeit in Entwicklung befindet und erst im August 2020 erscheint. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die Release-Version letztendlich aussehen wird und mit welchen Features sie kommt.

Für Solo-Spieler ist es trotzdem eine wichtige Frage, ob sie die Belagerungskämpfe auch alleine erleben können. Wir haben das aktuelle Stimmungsbild dazu zusammengefasst.

Gildenleiter bestimmt Teilnehmer an der Belagerung

Wie laufen Belagerungen ab? Im Blogpost wurde der Ablauf der Festungs-Kämpfe genauer erklärt. Auffällig dabei ist, dass der Leiter der Company, die die Festung kontrolliert, allein entscheiden kann, wer an der Schlacht teilnimmt:

Eine Company (Gilde) erklärt einer anderen den Krieg.

Die Verteidiger setzen das Datum und die Uhrzeit für den Krieg fest.

Alle Spieler, egal ob sie der Company angehören oder nicht, können sich am schwarzen Brett für die Schlacht anmelden.

Der Gouverneur einer Company, also der Leiter einer Gilde, entscheidet, welche der 50 angemeldeten Spieler an der Schlacht teilnehmen.

Auch Spieler der dritten Fraktion, die eigentlich nicht am Krieg beteiligt ist, können sich für die Teilnahme anmelden.

Das klingt jetzt erst einmal wie in anderen Online-Spiel, in dem der Gilden- oder Raidleiter den jeweiligen Raid zusammenstellt und entscheidet, wer mit darf. Aber anders als in World of Warcraft, gibt es hier keinen Raidfinder für Solo-Spieler.

Die großen PvP-Schlachten sind das Herzstück von New World. Aber auch Solo-Spieler kriegen was zu tun.

Das befürchten einige Spieler: Der reddit-User OstensiblyChicken schreibt in einem Thread, dass wohl kaum ein Solo-Spieler jemals die großen PvP-Schlachten im Spiel miterleben werde. Als Gründe nennt er:

Dass Schlachten sowieso nur maximal alle 4 Tage bei einem Fort stattfinden.

Dass der Gouverneur höchstwahrscheinlich die 50 besten Spieler und zudem verstärkt Mitglieder seiner Gilde aus den Angemeldeten auswählen wird.

Das könnte dazu führen, dass Spieler, die keiner Gilde beitreten möchten und sich so nur schwer einen Namen bei den Gouverneuren machen können, außen vor gelassen werden.

In dem Thread stimmen einige Nutzer den Befürchtungen zu. Sie sehen dort zu viel Macht in den Händen eines einzelnen Spielers.

Was sagen die Gegenstimmen? Andere Nutzer jedoch teilen diese Sorgen nicht. So weist der Common-Scientist darauf hin, dass es mehr als nur eine Festung in New World gibt und sich die Spieler entsprechend gut verteilen könnten.

Es besteht die Chance, dass eine Gilde, die nicht auf volle 50 Mitspieler kommt, genau auf die Hilfe von Solo-Spielern angewiesen ist.

Der Nutzer Talyonn hingegen sieht sogar allgemein viele Vorteile in dem System:

Wenn man wirklich an so einer Schlacht teilnehmen möchte, dann tut man sich mit einer Gilde zusammen. Wenn nur dabei ist, um mal eine Belagerung auszuprobieren und nach dem ersten Tod wieder verschwindet, um Bäume zu fällen und so den anderen die Schlacht versammelt, dann sollte man auch nicht teilnehmen […]. Es ist ein hartes System, aber es belohnt die involvierten Spieler und dienst gleichzeitig als Ziel für Casual-Spieler. Es ist nicht schwer, an solchen Events teilzunehmen, wenn man es denn wirklich will.

Als Verteidiger habt ihr auch die Kontrolle über Geschütze

Das sind Alternativen für Solo-Spieler

Wer sich nicht auf die Belagerungen im PvP fokussieren, aber trotzdem an epischen Schlachten teilnehmen möchte, kann sich in die PvE-Invasionen stürzen.

Diese laufen grundsätzlich ähnlich ab wie die PvP-Belagerungen, haben jedoch Sonderregeln, die es für Solo-Spieler einfacher machen:

Der Gouverneur der verteidigenden Gilde kann für die Invasion nur 10 Spieler auswählen. Die anderen 40 werden zufällig aus allen anderen angemeldeten gezogen.

In der Belagerung müsst ihr dann 8 Wellen von PvE-Gegnern bekämpfen, eure Festung verteidigen und am Ende erhaltet ihr tolle Belohnungen.

In den Invasionen greifen 8 Monster-Wellen die Festung an

Was gibt es noch zu tun? Die Spiel-Welt von New World bietet Solo-Spielern zudem einige weitere Aufgaben, über die ihr Ausrüstungen farmen und euch für das Endgame vorbereiten könnt:

Erledigt Quests, um euren Helden zu Leveln.

Erkundet die Spielwelt, um seltene Ressourcen zu entdecken.

Stellt eigene Waffen und Ausrüstung her.

Baut mit anderen Spielern die Städte auf.

Nehmt an Open-World-Events gegen die Corrupted teil.

Auch die Arenen, um gegen schwierige Bosse zu kämpfen, gehören zum PvE-Anteil. Diese sind aber als Gruppen-Aktivität gedacht. Für Solo-Spieler sollte es nach dem jetzigen Stand schwierig werden, in Arenen zu gewinnen.

Derzeit befindet sich New World noch in einer Alpha, auf der eine NDA liegt. Wie alles im Detail abläuft und ob die Ängste begründet sind, wird sich wohl frühstens mit dem Start der Beta, der für Juli 2020 geplant ist, zeigen.