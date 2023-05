Mit Patch 10.1 wird WoW Dragonflight noch besser – Das ändert sich

Was ist Patch 10.1? Das nächste große Update für WoW nennt sich “Glut von Neltharion” und bringt eine Menge neuen Content ins Spiel. Highlight ist der große neue Raid in Todesschwinges altem Labor des Grauens, dem Schattenschmelztiegel Aberrus. Darüber haben wir hier schon berichtet. Weitere Highlights von Patch 10.1 gibt’s außerdem hier.

WoW Dragonflight – Patch 10.1: Diese 5 neuen Features machen das Addon noch besser

Update 10.1 “Glut von Neltharion” macht alles geschmeidiger

Content ist nicht alles, was in Patch 10.1 neu hinzukommt. Das neue Update bringt auch einige Verbesserungen am Spiel selbst. Dadurch wird die ganze Spielerfahrung flüssiger, zugänglicher und geschmeidiger. Das ist gerade für Spieler interessant, die neu einsteigen oder nach längerer Abwesenheit wiederkehren.

Mehr Bumms und Wumms: Der neue Patch dreht an ein paar essentiellen Reglern des Gameplays. Denn eure Feinde hauen jetzt mit einem Bonus von 25 Prozent mehr Schaden rein. Ja, richtig gelesen, der DPS eurer Feinde steigt um ein starkes Viertel.

Das soll Kämpfe fordernder und Gegner gefährlicher machen. Doch damit euch das Feindesgesindel nicht mit glücklich getimten Schadensspitzen sofort aus den Latschen kloppt, haben die Entwickler die Lebenspunkte eurer Helden um ebenfalls 25 Prozent erhöht.

Das gibt euren Heilern etwas mehr Puffer, um euch doch noch zu heilen, setzt aber gleichzeitig viel Geschick und ein gutes Cooldown & Mana-Management voraus. Ein guter Heiler wird euch trotzdem noch am Leben halten können, aber er wird mehr gefordert sein, als es vor Patch 10.1 der Fall war.

Mehr Völkerverständigung: Dragonflight stand schon immer unter dem Zeichen der Völkerverständigung. Drachen, Orcs, Menschen, Elfen, Gnome, Zwerge und die vielen anderen Völker Azeroths erkunden zusammen die Dracheninseln und bekämpfen sich weit weniger als früher.

Raids und Dungeons sind kein Problem. Dazu kommt in Patch 10.1 noch die Option, gemeinsame Gilden zu gründen. Dann sind endlich die Zeiten vorbei, in denen man noch eine Duplikat-Gilde bei der jeweils anderen Fraktion eröffnen musste, um seine Twinks dort unterzubringen.

Mehr coole Klamotten: Patch 10.1 wird ein Fest für alle modebewussten Spieler. Das geht schon mit den neuen T-Sets aus dem dicken Raid Aberrus los. Die Rüstungen und Klamotten, die ihr dort aus den kalten toten Händen eurer erschlagenen Antagonisten klauben könnt, sind mal wieder echte Hingucker.

Dazu kommen völlig neue, klassenspezifische Waffen-Skins für Transmog-Fans. In Patch 10.1 könnt ihr euch einzigartige Skins für eure Ausrüstung besorgen und so mit wahrhaftig prächtigen Waffen herumstolzieren. Zusammen mit den neuen Tier-Sets seid ihr in Update 10.1 wahrscheinlich am Ende so fabulös ausstaffiert wie selten zuvor in WoW.

Mehr starkes Gear: Bisher war das Aufwerten von Gear eine komplexe Angelegenheit. Mythische Items brauchten Tapferkeitspunkte und wieder anderes Zeug hatte gänzlich verschiedene Ressourcen, die man für das Upgrade grinden musste.

Das haben auch die Entwickler erkannt und eine Lösung ausgeheckt. Das Ergebnis: Gear-Upgrades sind jetzt so einfach und unkompliziert wie nie zuvor. In Patch 10.1 gibt es zwei neue Upgrade-Währungen, auf die ihr euch konzentrieren müsst. “Flugsteine” und “Schattenflammenwappen”. Damit könnt ihr eure Ausrüstung aufwerten und da ihr nur noch diese beiden Ressourcen benötigt, wird der ganze Prozess der Aufwertung so geradliniger und übersichtlicher.

Schneller leveln: Patch 10.1 macht WoW Dragonflight zugänglicher. Dazu gehört auch ein ordentlicher Bonus beim Leveln. Denn ihr könnt künftig eure Erbstück-Items bis Level 70 aufwerten. Das bedeutet wiederum, dass ihr die Erbstücke nun auch nutzen könnt, um eure Twinks in der Phase zwischen Stufe 60 und 70 schneller zu leveln.

Wer also Helden nachziehen will und dazu bisher nicht die nötige Zeit investieren wollte, kann das dank der überarbeiteten Erbstücke inzwischen problemlos nachholen. So spart ihr Zeit beim Leveln und müsst auch nicht umständlich Items austauschen.

All diese genannten Verbesserungen machen World of Warcraft in Patch 10.1 zu einem zugänglicheren und geschmeidigeren Spielerlebnis. Zögert also nicht länger und holt euch jetzt WoW: Dragonflight.