Milliarde Jahre alter Meteorit lässt Gamer-Herz höher schlagen: „Das Material, um das ultimative Endschwert zu erschaffen“  

Ein 4,5 Milliarden Jahre alter Meteorit lässt die Herzen von Gamern und Fantasy-Fans höherschlagen. Sie träumen von einem echten Schwert aus Sternenmetall.

Handwerkliche Berufe sind in vielen Spielen eine beliebte Beschäftigung. Mit gesammelten Ressourcen lassen sich teils mächtige Waffen herstellen. Insbesondere dann, wenn es sich dabei um Materialien handelt, die nicht in großer Menge verfügbar sind, wie beispielsweise Sternenmetall in New World.

Da verwundert es nicht, wenn Fantasy-Fans und Gamer beim Anblick eines echten Meteoriten aus Gestein und Eisen an ein mächtiges, aus Sternenmetall geschmiedetes Schwert denken. Der Fukang-Meteorit lässt zumindest bei dem Gedanken daran ihre Herzen höherschlagen.

Gamer träumen vom ultimativen Endschwert aus Sternenmetall

Was ist das für ein Meteorit? Der Meteorstein, der aktuell tausende User auf Reddit begeistert, ist ein sehr seltener Fund aus dem Jahr 2000. Entdeckt wurde der geschätzt 4,5 Milliarden Jahre alte Meteorit nahe Fukang in China.

Bei dem riesigen Meteorstein handelt es sich um einen Pallasit, ein Stein-Eisen-Meteorit. Seine Kristalle beinhalten das Mineral Olivin. Die Metallstruktur besteht überwiegend aus Kamazit, einer Legierung aus Nickel und Eisen (via meteoritelab.com).

Ursprünglich hatte der Fukang-Meteorit ein Gewicht von rund 1.003 Kilogramm. Mit der Zeit wurde er in immer kleinere Stücke geteilt, um in verschiedenen Einrichtungen auf der Welt untersucht zu werden.

Wieso ist der Meteorit bei Gamern so beliebt? Fantasy-Fans und Gamer aus aller Welt sind von dem Fukang-Pallasit begeistert. In Spielen wie Conan Exiles oder New World existiert Sternenmetall als abbaubarer Rohstoff, der für den Waffenbau weiterverarbeitet werden kann. Aus diesem Grund wäre es für einige naheliegend, aus dem Meteorstein eine echte Waffe im realen Leben zu schmieden:

Das ist das Material, das ich brauche, um das ultimative Endschwert zu erschaffen. Der Kommentar von Jasond777 dem viele User auf Reddit zustimmen.

Diese Idee ist nicht gänzlich neu. Der 2015 verstorbene Fantasy-Schriftsteller Sir Terry Pratchett hatte ein eigenes Sternenmetall-Schwert hergestellt, nachdem er von Königin Elizabeth II. für seine außergewöhnlichen Leistungen mit seiner Scheibenwelt-Romanreihe zum Ritter geschlagen wurde.

Das Sternenmetall-Schwert von Sir Terry Pratchett (Quelle: independent.co.uk)

Dafür sammelte er laut independent.co.uk Eisenerz und schmolz es angeblich mit mehreren Meteoritenstücken in einem selbstgebauten Ofen. Mithilfe eines Schmiedes bekam das Schwert dann seine finale Form.

