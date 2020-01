Die Entwickler des kommenden ARPG-MMO Magic Legends haben in einer Pressemitteiung über die Beta und den Release gesprochen. Dazu gibt es einen weiteren Trailer.

Nachdem das Magic-MMO Magic Legends schon 2017 von Entwickler Cryptic angekündigt wurde, gibt es nun Infos zur Beta und dem Release. Hier sind die Infos im Überblick:

Start der Beta: Frühling 2020

Release von Magic Legends: 2021

Kosten: Free-to-Play

Plattformen: PC, PS4 und Xbox One

Magic Legends: Beta 2020, Release 2021

Wann ist der Release? Der Release von Magic Legends wird erst 2021 kommen. Geplant ist das Spiel laut Pressemeldung für PC, PS4 und Xbox One. Über einen Port für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es noch keine Info.

Mit dem genannten Datum muss Magic Legends vermutlich mit Lost Ark, Diablo 4 und Path of Exile 2 konkurrieren. Lest hier, warum es zu dieser Entscheidung kam und Magic Legends nicht zu einem MMORPG wurde.

Wann startet die Beta? Laut der Pressemitteilung soll die Beta für Magic Legends bereits im Frühling 2020 starten. Ein konkretes Datum ist noch nicht genannt worden, häufig bezeichnet „Frühling“ aber einen Release im März oder April.

Wie kann ich mitmachen? Wer bei dem Beta-Test mitmachen will, kann sich einfach auf der offiziellen Website von Magic Legends anmelden. Dort findet ihr den Button „Melde dich zur Beta an“.

Folgt anschließend den drei gezeigten Schritten. Ihr habt dann eine Chance, eingeladen zu werden, denn zumindest der erste Beta-Test wird wohl eine Closed Beta sein.

Was kann ich testen? Während der Beta könnt ihr die ersten beiden Planeswalker testen: Den Geomagier und den Gedankenmagier. Infos zu den beiden Klassen und ihren Fähigkeiten haben wir euch bereits zuvor vorgestellt.

Ein erstes Artwork zum Geomagier von der offiziellen Website.

Was ist Magic Legends?

Darum geht es in Magic Legends: Magic Legends ist ein MMO im Universum des berühmten und äußerst komplexen Kartenspiels Magic: The Gathering.

Ihr spielt einen Planeswalker, oder „Weltenwanderer“, besonders mächtige Magier, die frei zwischen den Universen wechseln können. Die verschiedenen Planeswalker stehen dabei für verschiedene Klassen, die ihr wählen könnt.

Magic Legends wird als Action-RPG in Form eines Hack’n’Slay erscheinen. Ihr steuert euren Planeswalker also in ISO-Perspektive und schaltet Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten aus.

Das Besondere ist, dass ihr euch nicht klassisch mit legendärem Loot ausrüsten werdet. Stattdessen baut ihr euch vor jeder Mission ein Kartendeck zusammen und findet immer wieder neue Karten.

So sieht erstes Gameplay aus

Das zeigt der Trailer: Zusammen mit der Pressemeldung hat der deutsche YouTube-Kanal von Magic Legends ein weiteres Video hochgeladen. Das zeigt Gameplay zum kommenden MMO. Zu sehen sind einige Klassen, die Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten bekämpfen:

Das Video zeigt dabei das gleiche Gameplay, das schon zuvor gezeigt wurde und das stark an Diablo erinnert. Die ersten Reaktionen auf das Gameplay waren recht kritisch: