Lost Ark: Update heute bringt Bug-Fixes und 5 Stunden Server Down – Alle Patch-Notes

In Lost Ark steht heute am 26. Mai das wöchentliche Update an. Nach dem großen Mai-Update in der vorangegangenen Woche handelt es sich diesmal nur um kleinere Bug-Fixes. Wir von MeinMMO fassen alles zusammen.

Was kommt mit dem Update? Da erst letzte Woche das riesige Mai-Update mit neuer Klasse, neuem Raid und zahlreichen Quality-of-Life-Verbesserungen auf die Server kam, handelt es sich beim heutigen Update nur um eine Reihe kleinerer Bug-Fixes. Einen der nervigsten Bugs zurzeit, behebt das Update aber nicht. Auch ein Problem mit den integrierten Presets löst das Update nicht, was die Fans unter der Update-News auf Twitter merklich stört (via Twitter).

Dabei ist die Rede von einem Fehler, der dazu führen kann, dass ihr euren Mauszeiger nicht mehr wie gewohnt nutzen könnt. Gerade in Raids ist wirklich ein Problem, wenn eure Klicks plötzlich einfach nicht mehr funktionieren. Die Spieler haben mittlerweile zwar selbst ein Workaround gefunden, warten aber dennoch auf einen Fix.

Ebenfalls hatte sich erneut ein HTML-Chat-Bug ins Spiel geschlichen. Bereits vor einigen Wochen sorgte so ein Fehler dafür, dass einige Zeilen Code im Chat des Spiels genau diesen zum Absturz bringen konnten. Diesen HTML-Fehler haben die Entwickler mit dem Update heute aber behoben.

Lost Ark am Feiertag, dem 26.5., heute bis wahrscheinlich 14 Uhr down.

Wie lange ist der Server Status offline? Das Update beginnt wie gewohnt um 9:00 Uhr unserer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Spielserver offline und bleiben diese Woche für voraussichtlich 5 Stunden down. Läuft alles nach Plan, könnt ihr also ab 14 Uhr wieder fleißig looten.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online gehen.

Einen größeren Download in Steam müsst ihr diese Woche aber wohl nicht erwarten, da es sich nur um kleinere Verbesserungen handelt.

Alle Patch-Notes

Das Problem, das dazu führte, dass Spieler nach Abschluss eines PvP-Matches die falsche Anzahl an “Münzen des Mutes” bekommen haben, wurde behoben. Unser Team ist außerdem dabei zu prüfen, wer nach dem monatlichen Update die falsche Anzahl an “Münzen des Mutes” erhalten hat. Die Differenz zwischen dem, was verdient wurde und dem, was verdient werden sollte, wird ausgeglichen. Dieser Prozess muss manuell durchgeführt werden und wird daher ein paar Tage in Anspruch nehmen. Wir danken euch für eure Geduld, während wir uns darum kümmern!

Das Problem, das Spieler HTML im Chat verschicken konnten, was zu übermäßigen Leerzeichen führte, wurde behoben.

Das Problem, das dazu geführt hat, dass das “Buch der Koordination” nicht gespeichert wurde, wenn die Voreinstellungen für Kampffähigkeiten beim Schattenjäger geöffnet waren, wurde behoben.

